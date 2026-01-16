17 января в рамках 16 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Холуд» на своем поле примет «Аль-Ахли». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева стараются удержаться в середине таблицы, а гости продолжают борьбу за места в верхней части чемпионата. Текущая форма соперников заметно различается, что отражается и в статистике последних матчей.

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» переживает сложный отрезок сезона. Команда проиграла пять последних матчей, при этом в каждом из них пропускала минимум один мяч. За последние пять встреч в лиге хозяева пропустили 10 голов, а средний показатель составляет 2.00 мяча за игру. При этом атакующий потенциал полностью не исчез: «Аль-Холуд» забивает в среднем 1.20 гола за матч и отличался в трех последних очных встречах с «Аль-Ахли». Однако нестабильность в обороне остается ключевой проблемой.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» подходит к матчу в отличном состоянии. Команда одержала четыре победы подряд в чемпионате и стабильно забивает: серия с голами в лиге насчитывает уже 12 матчей. В последних пяти играх гости отметились 9 мячами, пропуская в среднем лишь 1.00 гола за встречу. Такой баланс позволяет «Аль-Ахли» уверенно набирать очки даже в выездных матчах.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

Проиграл 5 последних матчей

Пропускает в 8 из 10 последних игр

В среднем 2.00 пропущенных гола за матч

Забивает 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Аль-Ахли»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 12 матчах подряд в лиге

В среднем 1.80 гола за игру

Пропускает 1.00 гола за матч

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Ахли»

С учетом текущей формы и турнирного положения преимущество гостей выглядит очевидным. «Аль-Ахли» стабилен, результативен и умеет использовать ошибки соперника. «Аль-Холуд» способен отличиться, но слабая оборона вряд ли позволит рассчитывать на очки. Наиболее логичным вариантом выглядит победа гостей, а также ставка на их результативность.

Рекомендованные ставки