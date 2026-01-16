Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Холуд» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 1.65

16 января 2026 11:59
Аль-Холуд - Аль-Ахли
17 янв. 2026, суббота 18:10 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Аль-Ахли»
Сделать ставку

17 января в рамках 16 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Холуд» на своем поле примет «Аль-Ахли». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева стараются удержаться в середине таблицы, а гости продолжают борьбу за места в верхней части чемпионата. Текущая форма соперников заметно различается, что отражается и в статистике последних матчей.

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» переживает сложный отрезок сезона. Команда проиграла пять последних матчей, при этом в каждом из них пропускала минимум один мяч. За последние пять встреч в лиге хозяева пропустили 10 голов, а средний показатель составляет 2.00 мяча за игру. При этом атакующий потенциал полностью не исчез: «Аль-Холуд» забивает в среднем 1.20 гола за матч и отличался в трех последних очных встречах с «Аль-Ахли». Однако нестабильность в обороне остается ключевой проблемой.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» подходит к матчу в отличном состоянии. Команда одержала четыре победы подряд в чемпионате и стабильно забивает: серия с голами в лиге насчитывает уже 12 матчей. В последних пяти играх гости отметились 9 мячами, пропуская в среднем лишь 1.00 гола за встречу. Такой баланс позволяет «Аль-Ахли» уверенно набирать очки даже в выездных матчах.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

  • Проиграл 5 последних матчей
  • Пропускает в 8 из 10 последних игр
  • В среднем 2.00 пропущенных гола за матч
  • Забивает 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Аль-Ахли»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 12 матчах подряд в лиге
  • В среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает 1.00 гола за матч

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Ахли»

С учетом текущей формы и турнирного положения преимущество гостей выглядит очевидным. «Аль-Ахли» стабилен, результативен и умеет использовать ошибки соперника. «Аль-Холуд» способен отличиться, но слабая оборона вряд ли позволит рассчитывать на очки. Наиболее логичным вариантом выглядит победа гостей, а также ставка на их результативность.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 1.5 – коэффициент 1.72

1.45
Победа «Аль-Ахли»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Холуд
Другие прогнозы
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
16.01.2026
23:00
1.98
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ - Лилль
Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5
17.01.2026
15:30
1.50
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Обе забьют – да
17.01.2026
17:30
1.45
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия Д - Санкт-Паули
Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 