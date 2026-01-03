Введите ваш ник на сайте
«Дамак» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 4 января 2026 с коэффициентом 1.70

03 января 2026 10:17
Дамак - Аль-Хиляль
04 янв. 2026, воскресенье 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
1.56
Обе забьют — да
4 января в 13 туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Дамак» примет «Аль-Хиляль». Соперники находятся на разных полюсах таблицы, однако текущая форма хозяев позволяет рассчитывать на упорное сопротивление фавориту. Матч интересен контрастом стилей и серий, которые команды демонстрируют в чемпионате.

«Дамак»

«Дамак» после 11 туров набрал 9 очков и располагается на 14 месте, однако в последнее время команда стабилизировала результаты. Коллектив не проигрывает в шести матчах подряд, делая ставку на компактную игру и надежность в обороне. В последних пяти встречах «Дамак» пропустил всего 3 мяча, что является одним из лучших показателей на этом отрезке. При этом атакующая линия действует сдержанно – 4 забитых гола за пять матчей, но команда регулярно находит свои моменты и забивает в большинстве игр.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» продолжает мощный сезон и идет вторым с 29 очками. Команда выиграла восемь матчей подряд в лиге и забивает в чемпионате уже 14 встреч кряду. В последних пяти играх гости отметились 15 голами, в среднем по 3.00 за матч, подтверждая статус самой результативной команды турнира. При этом оборона не всегда безупречна – пропущенные мячи есть в четырех последних турах, что оставляет соперникам шансы отличиться.

Факты о командах

«Дамак»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает «Аль-Хилялю» в 4 очных матчах подряд

«Аль-Хиляль»

  • Побеждает в 8 матчах подряд в лиге
  • Забивает в 25 матчах подряд во всех турнирах
  • Забивает в среднем 3.00 гола за последние 5 игр
  • Не проигрывает «Дамаку» в 8 очных матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
40% (2)
60% (3)
6
Забитых мячей
10
1.2
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Дамак
0 : 2
04.01.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Дамак
2 : 2
08.02.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Хиляль
3 : 2
28.08.2024
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Хиляль
2 : 1
16.03.2024
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Дамак
1 : 1
21.09.2023
Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» ожидаемо выходит фаворитом, однако «Дамак» находится в хорошем функциональном состоянии и способен навязать борьбу за счет организованной обороны. Тем не менее класс и атакующий потенциал гостей должны сказаться. При этом хозяева имеют шансы отличиться, учитывая статистику личных встреч и текущую форму.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.56

1.56
Обе забьют — да
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Дамак
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 