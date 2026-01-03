4 января в 13 туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Дамак» примет «Аль-Хиляль». Соперники находятся на разных полюсах таблицы, однако текущая форма хозяев позволяет рассчитывать на упорное сопротивление фавориту. Матч интересен контрастом стилей и серий, которые команды демонстрируют в чемпионате.

«Дамак»

«Дамак» после 11 туров набрал 9 очков и располагается на 14 месте, однако в последнее время команда стабилизировала результаты. Коллектив не проигрывает в шести матчах подряд, делая ставку на компактную игру и надежность в обороне. В последних пяти встречах «Дамак» пропустил всего 3 мяча, что является одним из лучших показателей на этом отрезке. При этом атакующая линия действует сдержанно – 4 забитых гола за пять матчей, но команда регулярно находит свои моменты и забивает в большинстве игр.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» продолжает мощный сезон и идет вторым с 29 очками. Команда выиграла восемь матчей подряд в лиге и забивает в чемпионате уже 14 встреч кряду. В последних пяти играх гости отметились 15 голами, в среднем по 3.00 за матч, подтверждая статус самой результативной команды турнира. При этом оборона не всегда безупречна – пропущенные мячи есть в четырех последних турах, что оставляет соперникам шансы отличиться.

Факты о командах

«Дамак»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр

Забивает в 11 из 13 последних матчей

Забивает «Аль-Хилялю» в 4 очных матчах подряд

«Аль-Хиляль»