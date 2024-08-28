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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Дамак
Аль-Хиляль - Дамак: обзор матча 28 августа 2024
Аль-Хиляль
28.08.2024, среда, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Дамак
45+5'
А. Митрович
73'
М. Фахз Аль-Джувейр
84'
А. Митрович
49'
Ф. Камано
53'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Дамак
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
Р. Лоди
90'
+10
90'
+9
Замена
А. Аль-Могрен
️️️️
Д. Саяр Аль-Анази
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
С. Аль-Давсари
90'
+2
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
М. Аль-Кахтани
90'
+2
Желтая карточка
Р. Лоди
86'
ГОЛ! 3:2!
А. Митрович
Пас отдал
М. Фахз Аль-Джувейр
84'
83'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
Х. Диалло
83'
Замена
А. Аль-Обейд
️️️️
Н. Станчу
76'
Желтая карточка
Д. Саяр Аль-Анази
ГОЛ! 2:2!
М. Фахз Аль-Джувейр
73'
68'
Замена
Б. Мунши
️️️️
Ф. Камано
Желтая карточка
Р. Невеш
63'
Замена
Я. аш-Шахрани
️️️️
Х. Аль-Ями
61'
Замена
М. Фахз Аль-Джувейр
️️️️
А. Аль-Хамдан
61'
58'
Желтая карточка
Р. Солан
53'
ГОЛ! 1:2!
Х. Диалло
Пас отдал
Р. Солан
49'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Камано
Пас отдал
Р. Солан
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
45'
+5
38'
Желтая карточка
Н. Станчу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Дамак
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
8
Тарек Хамед
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
16
Бадр Мунши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
23
Jawad Alhassan
ЦФ
4-1-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
88
Аль-Ями
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
4-1-2-1-2
1
Ницэ
4
Аль-Рашиди
15
Шафаи
3
Бедран
21
Аль-Анази
8
Хамед
14
Н'Куду
10
Станчу
40
Камано
15
Солан
13
Диалло
88
Аль-Ями
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
88
Аль-Ями
29
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
6
Лоди
87
Тамбакти
87
Тамбакти
6
Лоди
15
Аль-Кахтани
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
15
Аль-Кахтани
9
Аль-Хамдан
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
9
Аль-Хамдан
10
Станчу
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
10
Станчу
40
Камано
16
Мунши
16
Мунши
40
Камано
13
Диалло
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
13
Диалло
21
Аль-Анази
14
Аль-Могрен
14
Аль-Могрен
21
Аль-Анази
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Дамак
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
18
Ахмед Хариси
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
18
Ахмед Хариси
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Хиляль - Дамак
2
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
11
Офсайды
3
6
Количество передач
483
245
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
65
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Киндом Арена
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