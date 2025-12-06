Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Осер» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.82

06 декабря 2025 10:53
Осер - Метц
07 дек. 2025, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Х2 (Метц не проиграет)
Сделать ставку

7 декабря на «Аббе-Дешам» состоится важный матч 15 тура Лиги 1, в котором «Осер» примет «Метц». Команды оказываются по соседству в таблице – 18-е и 17-е места, отступать им уже некуда: каждая ошибка может отправить в зону вылета на долгий срок. Матч обещает быть осторожным, с акцентом на борьбу в центре поля и минимальным числом моментов.

«Осер»

Хозяева набрали всего 9 очков и переживают глубокий кризис. 9 матчей без побед, а в пяти последних турах – только один забитый мяч. Команда испытывает серьезные проблемы в атакующей организации: в среднем 0.20 гола за игру, и даже при удачной обороне забить хотя бы раз – уже задача. Лучший бомбардир Лассине Синайоко (3 гола) остаeтся единственной реальной угрозой впереди. В обороне также нестабильность: 7 пропущенных в пяти матчах, ошибки при переходах и слабая реакция на скорость соперника. Единственное, что вселяет уверенность – статистика очных встреч: «Осер» не проигрывает «Метцу» уже 8 матчей подряд и дома способен закрываться, как в ничьей против «Лиона».

«Метц»

Гости идут сразу выше, набрав 11 очков. Несмотря на поражение от «Ренна» 0:1, команда выглядит живее и агрессивнее в атаке. 8 забитых мячей в пяти турах – в среднем 1.60 гола, и это заметное преимущество над соперником. Готье Эн активно ищет моменты и уже оформил 5 голов. «Метц» допускает меньше провалов: 5 пропущенных за 5 игр, стабильный показатель – 1.00 за матч. Плюс – уверенность в выездных встречах с этим соперником: в 5 из 7 последних матчей на поле «Осера» команда не проигрывала.

Факты о командах

«Осер»

  • 9 матчей без побед
  • 1 гол в 5 последних играх
  • В среднем: 0.20 забитых и 1.40 пропущенных
  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Не проигрывает «Метцу» в 8 очных встречах подряд

«Метц»

  • Забивает в 5 из 7 последних игр
  • 8 забитых, 5 пропущенных за 5 туров
  • В среднем: 1.60 забитых и 1.00 пропущенный
  • 5 из 7 последних гостевых матчей с «Осером» – без поражений

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
1
1.33
В среднем за матч
0.33
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
3 : 1
07.12.2025
Метц
Франция. Лига 1, 34 тур
Осер
0 : 0
19.04.2008
Метц
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0 : 1
01.12.2007
Осер

Прогноз на матч «Осер» – «Метц»

Команды подходят к игре с разным уровнем уверенности. «Осер» борется за очки через оборону, но катастрофическая результативность мешает рассчитывать даже на минимальную победу. «Метц» эффективнее использует моменты и способен надавить на слабые зоны хозяев. Встреча, скорее всего, получится низовой, с минимумом рисков – нужда в очках вынуждает играть прагматично. Логично ожидать, что гости останутся непобежденными, а общее число голов окажется небольшим.

Рекомендованные ставки

  • Х2 (Метц не проиграет) – коэффициент 1.82
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.82
Х2 (Метц не проиграет)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Метц Осер
Другие прогнозы
08.12.2025
17:00
1.40
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза - Парма
Обе забьют
08.12.2025
20:00
1.48
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ - Газиантеп
Победа «Бешикташ»
08.12.2025
20:00
1.65
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор - Антальяспор
Победа «Аланьяспора»
08.12.2025
22:45
1.66
Италия. Серия А, 14 тур
Торино - Милан
Победа «Милана»
08.12.2025
23:00
1.70
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 