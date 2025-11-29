Введите ваш ник на сайте
«Пиза» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.55

29 ноября 2025 10:02
Пиза - Интер
30 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 13 тур
30 ноября «Пиза» на своeм поле примет «Интер» в рамках 13 тура чемпионата Италии. Хозяева идут в зоне борьбы за выживание, но находятся в хорошей серии без поражений. «Интер», несмотря на статус фаворита, подходит после поражения в миланском дерби и осечки в Лиге чемпионов. Командам предстоит встреча с разными задачами: «Пиза» стремится продлить удачную серию, а гости – вернуть лидерский темп.

«Пиза»

Команда занимает 16 место с 10 очками и при этом не проигрывает уже шесть туров подряд – один из лучших отрезков за сезон. «Пиза» стабильно забивает: серия из трeх матчей с голами и 7 мячей на пяти последних встречах. Однако оборона нестабильна: 6 пропущенных за тот же период. Лучший бомбардир – Нзола (3 гола). У команды хорошие домашние показатели по сопротивлению, но против топов «Пиза» чаще играет от обороны.

«Интер»

Гости идут четвeртыми с 24 очками и обладают лучшей разницей мячей в лиге – +13. «Интер» также остаeтся самой результативной командой чемпионата: 26 голов за 12 матчей. Команда забивает в 20 из 22 последних встреч. Лаутаро – лидер атаки с 10 голами. Проблемой остаeтся нестабильность: поражения от «Милана» и «Атлетико» подчeркивают спад. Тем не менее оборона держит уровень – лишь 5 пропущенных за последние пять игр.

Факты о командах

«Пиза»

  • Не проигрывает 6 матчей
  • Забивает в трeх играх подряд
  • 1.40 гола в среднем за пять матчей
  • 1.20 пропущенных за игру

«Интер»

  • Забивает в 20 из 22 матчей
  • Лучшая атака чемпионата
  • Пропускает 1.00 за матч
  • 1.40 гола в среднем за пять игр

Прогноз на матч «Пиза» – «Интер»

«Пиза» показывает характер и способна отбирать очки у команд средней группы, однако против топ-клубов нижняя линия обороны испытывает трудности. «Интер» после двух подряд поражений крайне мотивирован вернуться к победам. Отличная статистика в атаке и высокий индивидуальный уровень игроков позволяют ожидать давления на оборону хозяев на протяжении всего матча. «Пиза» может ответить голом, учитывая еe текущую форму, но общая сила гостей должна сказаться.

Прогноз: победа «Интера» и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.55

Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Интер Пиза
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 