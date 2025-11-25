26 ноября на «Энфилде» состоится матч 5 тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСВ». Английский клуб подходит к игре с непростым отрезком: несмотря на победу над «Реалом», команда испытывает сложности в защите и нестабильно действует в позиционной атаке. При этом «ПСВ» демонстрирует яркий атакующий футбол и регулярно отличается результативностью, что делает встречу потенциально напряженной и динамичной.

«Ливерпуль»

Команда набрала 9 очков после четырех туров и занимает 8 место в таблице. В пяти последних матчах «Ливерпуль» забил всего три мяча, при этом пропустил девять, что указывает на серьезные проблемы в обороне. Победа над «Реалом» со счетом 1:0 стала редким позитивным исключением, однако поражения от «Ноттингема» и «Манчестер Сити» показали уязвимость при высоком прессинге. Основная угроза впереди исходит от Юго Экитике, но общая эффективность впереди снизилась.

«ПСВ»

Гости находятся в уверенной форме и не проигрывают уже 11 матчей подряд. В последних пяти встречах команда забила 15 голов, демонстрируя агрессивный атакующий стиль и высокую реализацию. При этом «ПСВ» пропускает в большинстве матчей, что говорит о рисках при игре против соперников с быстрыми флангами. В Лиге чемпионов команда стабильно забивает и продолжает набирать очки даже в выездных встречах.

Факты о командах

«Ливерпуль»

Не проигрывает в 6 из 7 последних очных матчей с «ПСВ»

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Забивает в среднем 0.60 гола за игру

Победил «Реал» в прошлом туре ЛЧ

Забивает в 6 последних матчах против «ПСВ»

«ПСВ»

Не проигрывает в 11 последних матчах

Забивает в 13 матчах подряд

Средняя результативность – 3.00 гола за матч

Пропускает в среднем 1.20 за игру

Забивает в 3 последних очных встречах с «Ливерпулем»

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «ПСВ»

С учетом текущей формы соперников можно ожидать открытый матч с моментами у обоих ворот. «Ливерпуль» попытается навязать темп за счет поддержки трибун, однако нестабильность в обороне может сыграть на руку «ПСВ», который активно использует свободные зоны и эффективно реализует свои моменты. Вероятен сценарий с голами с обеих сторон и борьбой до финального свистка, где минимальное преимущество может склониться в пользу более собранной команды.

