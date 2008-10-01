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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - ПСВ
Ливерпуль - ПСВ: обзор матча 01 октября 2008
Ливерпуль
01.10.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 2 тур
3 : 1
Завершен
ПСВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ливерпуль - ПСВ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Фолькер Вецель
Марк Боргш (оба - Германия)
Делегат:
Рудольф Заврль (Словения)
Стадион:
Энфилд Роуд
Посещаемость:
41097 из 45276 зрителей (90%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Классика" 00:45 (в записи)
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