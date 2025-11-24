Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Сити» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 25 ноября 2025 с коэффициентом 1.65

24 ноября 2025 9:23
Манчестер Сити - Байер
25 нояб. 2025, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
Сделать ставку

Матч пятого тура Лиги чемпионов на «Этихаде» пройдет под знаком борьбы за закрепление позиций в верхней части таблицы. «Манчестер Сити» выглядит стабильнее и результативнее, демонстрируя высокий темп и уверенную игру в атаке. «Байер» также прибавил и регулярно забивает, но оборонительные проблемы могут стать ключевым фактором в противостоянии с таким соперником.

«Манчестер Сити»

Английский клуб уверенно чувствует себя на своем поле, где одержал семь побед подряд. Команда не проигрывает в Лиге чемпионов на протяжении четырех матчей и неизменно забивает в каждом из них. В последних пяти играх «Сити» отличился 14 раз, что подчеркивает мощь атакующей линии. Эрлинг Холанд продолжает быть главной ударной силой и регулярно формирует угрозу у ворот соперника. При этом оборона периодически допускает ошибки, о чем говорят пропущенные голы в большинстве недавних встреч.

«Байер»

Немецкий коллектив находится в неплохой форме и победил в трех последних матчах, показывая уверенную игру впереди. В пяти предыдущих встречах команда также забила 14 мячей, однако пропускает в среднем более одного раза за игру. «Байер» старается действовать активно и агрессивно, но против организованной и прессингующей команды это может обернуться уязвимостью в переходных фазах.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

  • Победы в 7 последних домашних матчах
  • Забивает в 5 играх подряд
  • В среднем 2.80 гола за матч
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч

«Байер»

  • Победы в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах Лиги чемпионов
  • В среднем 2.80 забито и 1.20 пропущено
  • Играет в открытый футбол

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Байер»

Хозяева поля выглядят более собранными и стабильными на дистанции, особенно в домашних встречах. «Сити» умеет контролировать темп и быстро наращивать давление у чужих ворот, что создает серьезные трудности для соперников с не самой надежной обороной. «Байер» способен ответить активной игрой впереди и, вероятно, сможет отличиться, но выдержать весь матч под давлением будет крайне сложно. Сценарий с преимуществом английского клуба и достаточно высокой результативностью выглядит наиболее логичным исходом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» с форой (-1) – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 3 голов – коэффициент 1.90

1.65
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Байер Манчестер Сити
