Матч пятого тура Лиги чемпионов на «Этихаде» пройдет под знаком борьбы за закрепление позиций в верхней части таблицы. «Манчестер Сити» выглядит стабильнее и результативнее, демонстрируя высокий темп и уверенную игру в атаке. «Байер» также прибавил и регулярно забивает, но оборонительные проблемы могут стать ключевым фактором в противостоянии с таким соперником.

«Манчестер Сити»

Английский клуб уверенно чувствует себя на своем поле, где одержал семь побед подряд. Команда не проигрывает в Лиге чемпионов на протяжении четырех матчей и неизменно забивает в каждом из них. В последних пяти играх «Сити» отличился 14 раз, что подчеркивает мощь атакующей линии. Эрлинг Холанд продолжает быть главной ударной силой и регулярно формирует угрозу у ворот соперника. При этом оборона периодически допускает ошибки, о чем говорят пропущенные голы в большинстве недавних встреч.

«Байер»

Немецкий коллектив находится в неплохой форме и победил в трех последних матчах, показывая уверенную игру впереди. В пяти предыдущих встречах команда также забила 14 мячей, однако пропускает в среднем более одного раза за игру. «Байер» старается действовать активно и агрессивно, но против организованной и прессингующей команды это может обернуться уязвимостью в переходных фазах.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

Победы в 7 последних домашних матчах

Забивает в 5 играх подряд

В среднем 2.80 гола за матч

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

«Байер»

Победы в 3 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

В среднем 2.80 забито и 1.20 пропущено

Играет в открытый футбол

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Байер»

Хозяева поля выглядят более собранными и стабильными на дистанции, особенно в домашних встречах. «Сити» умеет контролировать темп и быстро наращивать давление у чужих ворот, что создает серьезные трудности для соперников с не самой надежной обороной. «Байер» способен ответить активной игрой впереди и, вероятно, сможет отличиться, но выдержать весь матч под давлением будет крайне сложно. Сценарий с преимуществом английского клуба и достаточно высокой результативностью выглядит наиболее логичным исходом.

Рекомендованные ставки