23 ноября на стадионе «Водафон Парк» состоится встреча 13 тура турецкой Суперлиги между «Бешикташем» и «Самсунспором». Хозяева, идущие шестыми с 20 очками, показывают хорошую атакующую форму и стабильность на домашнем поле. Гости, располагаясь на 4-м месте с 23 очками, демонстрируют впечатляющую результативность и стабильность в обороне. Очная встреча обещает быть динамичной и насыщенной голевыми моментами.

«Бешикташ»

«Бешикташ» забивает в среднем 1.8 гола за последние 5 матчей, пропуская 1.4 гола. Тэмми Абрахам, лучший бомбардир с 10 голами в 18 играх, является ключевым игроком в атаке. Команда забивает в 8 последних встречах и неизменно демонстрирует голевую активность, что делает их опасными на чужой половине поля.

«Самсунспор»

Команда забивает в среднем 2.2 гола за последние 5 матчей и пропускает лишь 0.4 гола, что отражает прочную оборону и эффективность нападения. Карло Хольсе, лучший бомбардир с 8 голами в 16 матчах, активно участвует в созидании атак. «Самсунспор» не проигрывает в 8 последних матчах и выигрывает 3 последних встречи подряд, что подтверждает их стабильность и психологическую уверенность.

Факты о командах

«Бешикташ»

Забивает в 8 последних матчах

Пропускает в 3 последних встречах

Постоянное участие Абрахама в голевых моментах

Сильная домашняя форма

«Самсунспор»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Пропускает в среднем 0.4 гола за последние 5 встреч

Активная результативность последних туров

Последние очные встречи с «Бешикташем» равны, обе команды забивают

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Самсунспор»

Игра обещает быть результативной. «Бешикташ» стабильно забивает дома, но пропускает достаточно, чтобы «Самсунспор» мог воспользоваться контратаками. Высокая результативность обеих команд и статистика личных встреч указывает на голы с обеих сторон. Основной прогноз – победа «Бешикташа» с результативной игрой.

Рекомендованные ставки: