«Бешикташ» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.57

22 ноября 2025 12:55
Бешикташ - Самсунспор
23 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Обе команды забьют
Сделать ставку

23 ноября на стадионе «Водафон Парк» состоится встреча 13 тура турецкой Суперлиги между «Бешикташем» и «Самсунспором». Хозяева, идущие шестыми с 20 очками, показывают хорошую атакующую форму и стабильность на домашнем поле. Гости, располагаясь на 4-м месте с 23 очками, демонстрируют впечатляющую результативность и стабильность в обороне. Очная встреча обещает быть динамичной и насыщенной голевыми моментами.

«Бешикташ»

«Бешикташ» забивает в среднем 1.8 гола за последние 5 матчей, пропуская 1.4 гола. Тэмми Абрахам, лучший бомбардир с 10 голами в 18 играх, является ключевым игроком в атаке. Команда забивает в 8 последних встречах и неизменно демонстрирует голевую активность, что делает их опасными на чужой половине поля.

«Самсунспор»

Команда забивает в среднем 2.2 гола за последние 5 матчей и пропускает лишь 0.4 гола, что отражает прочную оборону и эффективность нападения. Карло Хольсе, лучший бомбардир с 8 голами в 16 матчах, активно участвует в созидании атак. «Самсунспор» не проигрывает в 8 последних матчах и выигрывает 3 последних встречи подряд, что подтверждает их стабильность и психологическую уверенность.

Факты о командах

«Бешикташ»

  • Забивает в 8 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних встречах
  • Постоянное участие Абрахама в голевых моментах
  • Сильная домашняя форма

«Самсунспор»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.4 гола за последние 5 встреч
  • Активная результативность последних туров
  • Последние очные встречи с «Бешикташем» равны, обе команды забивают

Личные встречи
33% (2)
50% (3)
17% (1)
6
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
0.67
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 20 тур
Бешикташ
0 : 0
18.01.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
0 : 2
11.08.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
1 : 1
13.04.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
1 : 2
26.11.2023
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Бешикташ
0 : 1
01.04.2012
Самсунспор
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Самсунспор
1 : 1
18.12.2011
Бешикташ
Показать все

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Самсунспор»

Игра обещает быть результативной. «Бешикташ» стабильно забивает дома, но пропускает достаточно, чтобы «Самсунспор» мог воспользоваться контратаками. Высокая результативность обеих команд и статистика личных встреч указывает на голы с обеих сторон. Основной прогноз – победа «Бешикташа» с результативной игрой.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.57
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.57
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Самсунспор Бешикташ
18+
