21 ноября 2025 15:37
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
22 нояб. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 12 тур
В субботу, 22 ноября, в 12-м туре АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Игра состоится в Вулверхэмптоне, начало – в 18:00 (мск).
«Вулверхэмптон»
«Волки» набрали 2 очка и находятся на последнем месте. В начале ноября руководство уволило с поста главного тренера Витора Перейру, а на его место назначило Роба Эдвардса.
Последние результаты «волков»:
- 08.11.25 «Челси» – «Вулверхэмптон» – 3:0;
- 01.11.25 «Фулхэм» – «Вулверхэмптон» – 3:0;
- 29.10.25 «Вулверхэмптон» – «Челси» – 3:3.
«Кристал Пэлас»
«Орлы» набрали 17 очков и занимают 10-е место. Подопечные Оливера Гласнера добыли 4 победы, 5 ничьих и потерпели 2 поражения, разница мячей – 14:9.
Предыдущие результаты «КП»:
- 09.11.25 «КП» – «Брайтон» – 0:0;
- 06.11.25 «КП» – АЗ «Алкмаар» – 3:1;
- 01.11.25 «КП» – «Брентфорд» – 2:0.
Очные встречи
- 20.05.25 «КП» – «Вулверхэмптон» – 4:2;
- 02.11.24 «Вулверхэмптон» – «КП» – 2:2;
- 01.08.24 «КП» – «Вулверхэмптон» – 3:1;
- 11.05.24 «Вулверхэмптон» – «КП» – 1:3;
- 03.09.23 «КП» – «Вулверхэмптон» – 3:2.
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»
Первый матч при новом тренере может принести «волкам» долгожданную победу. Верим, что команда перезагрузилась за международную паузу.
- Прогноз – П1 с кф. 3.85.
- Прогноз на точный счет – 2:1 кф. 13.00.