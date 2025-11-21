В субботу, 22 ноября, в 12-м туре АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Игра состоится в Вулверхэмптоне, начало – в 18:00 (мск).

«Вулверхэмптон»

«Волки» набрали 2 очка и находятся на последнем месте. В начале ноября руководство уволило с поста главного тренера Витора Перейру, а на его место назначило Роба Эдвардса.

Последние результаты «волков»:

08.11.25 «Челси» – «Вулверхэмптон» – 3:0;

01.11.25 «Фулхэм» – «Вулверхэмптон» – 3:0;

29.10.25 «Вулверхэмптон» – «Челси» – 3:3.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» набрали 17 очков и занимают 10-е место. Подопечные Оливера Гласнера добыли 4 победы, 5 ничьих и потерпели 2 поражения, разница мячей – 14:9.

Предыдущие результаты «КП»:

09.11.25 «КП» – «Брайтон» – 0:0;

06.11.25 «КП» – АЗ «Алкмаар» – 3:1;

01.11.25 «КП» – «Брентфорд» – 2:0.

Очные встречи

20.05.25 «КП» – «Вулверхэмптон» – 4:2;

02.11.24 «Вулверхэмптон» – «КП» – 2:2;

01.08.24 «КП» – «Вулверхэмптон» – 3:1;

11.05.24 «Вулверхэмптон» – «КП» – 1:3;

03.09.23 «КП» – «Вулверхэмптон» – 3:2.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»

Первый матч при новом тренере может принести «волкам» долгожданную победу. Верим, что команда перезагрузилась за международную паузу.