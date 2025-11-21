Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 3.85

21 ноября 2025 15:37
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
22 нояб. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
3.85
Победа «Вулверхэмптон»
Сделать ставку

В субботу, 22 ноября, в 12-м туре АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Игра состоится в Вулверхэмптоне, начало – в 18:00 (мск).

«Вулверхэмптон»

«Волки» набрали 2 очка и находятся на последнем месте. В начале ноября руководство уволило с поста главного тренера Витора Перейру, а на его место назначило Роба Эдвардса.

Последние результаты «волков»:

  • 08.11.25 «Челси» – «Вулверхэмптон» – 3:0;
  • 01.11.25 «Фулхэм» – «Вулверхэмптон» – 3:0;
  • 29.10.25 «Вулверхэмптон» – «Челси» – 3:3.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» набрали 17 очков и занимают 10-е место. Подопечные Оливера Гласнера добыли 4 победы, 5 ничьих и потерпели 2 поражения, разница мячей – 14:9.

Предыдущие результаты «КП»:

  • 09.11.25 «КП» – «Брайтон» – 0:0;
  • 06.11.25 «КП» – АЗ «Алкмаар» – 3:1;
  • 01.11.25 «КП» – «Брентфорд» – 2:0.

Очные встречи

  • 20.05.25 «КП» – «Вулверхэмптон» – 4:2;
  • 02.11.24 «Вулверхэмптон» – «КП» – 2:2;
  • 01.08.24 «КП» – «Вулверхэмптон» – 3:1;
  • 11.05.24 «Вулверхэмптон» – «КП» – 1:3;
  • 03.09.23 «КП» – «Вулверхэмптон» – 3:2.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»

Первый матч при новом тренере может принести «волкам» долгожданную победу. Верим, что команда перезагрузилась за международную паузу.

  • Прогноз – П1 с кф. 3.85.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 кф. 13.00.

3.85
Победа «Вулверхэмптон»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Вулверхэмптон
Другие прогнозы
21.11.2025
22:30
2.65
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц - Хоффенхайм
Победа «Хоффенхайма»
21.11.2025
23:00
1.85
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия - Леванте
Обе забьют
22.11.2025
14:00
2.13
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург - Балтика
Победа «Балтики»
22.11.2025
14:00
1.90
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал - Слуцк
Победа «Слуцк» с форой (0)
22.11.2025
14:00
2.10
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты - Металлист 1925
Победа «Карпаты»
22.11.2025
14:00
1.95
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 10 тур
Победа - Севастополь
Победа «Севастополя»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 