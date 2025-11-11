12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сборная России проведeт товарищеский матч против Перу. Для хозяев это ещe один этап подготовки к будущим турнирам и возможность продлить успешную серию, тогда как гости пытаются выйти из кризиса после череды неудачных встреч.

Россия

Сборная России в отличной форме: три победы подряд и уверенная игра в атаке. В октябре команда обыграла Боливию (3:0) и Иран (2:1), а до этого разгромила Катар (4:1). Российская команда демонстрирует мощную реализацию моментов – 13 голов за последние пять матчей при всего трeх пропущенных. При этом оборона выглядит надeжно, особенно в домашних играх, где соперникам тяжело создавать опасные эпизоды. Россия активно использует фланги и навесы, а также уверенно реализует стандарты. Форма команды позволяет ожидать продолжения победной серии.

Перу

Сборная Перу переживает спад. Команда проиграла три последних матча, включая встречу с Чили (1:2) и поражения от Уругвая и Парагвая в квалификации ЧМ. Проблемы очевидны – слабая атака и нестабильная оборона. За последние пять игр перуанцы забили лишь один мяч, пропустив шесть. Их стиль основан на контроле мяча, но команда испытывает трудности в завершающей стадии. На выезде Перу играет осторожно, но при этом часто ошибается в защите, особенно в конце матчей. В текущей форме гости выглядят аутсайдером даже в контрольной встрече.

Факты о командах

Россия

Победы в 3 последних матчах

Средние показатели: 2.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

13 голов за 5 матчей

Пропускает не более одного гола за игру

Перу

Три поражения подряд

Средние показатели: 0.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 3 последних встречах подряд

Прогноз на матч Россия – Перу

Россия сейчас на ходу и продолжает показывать стабильность как в атаке, так и в обороне. Сборная уверенно играет дома, где реализует высокий процент моментов и контролирует темп игры. Перу, напротив, находится в кризисе и не демонстрирует опасности впереди. Разница в уровне подготовки и уверенности очевидна. Вероятнее всего, хозяева снова добьются комфортной победы с сухим счeтом. Однако характер Перу может помочь им удерживать оборону большую часть встречи, поэтому крупного разгрома ожидать не стоит.

