9 ноября в 12-м туре французской Лиги 1 сыграют «Метц» и «Ницца». Матч пройдет в Метце, начало – в 19:15 (мск).

«Метц»

Команда Стефана Ле Миньяна находится на предпоследней позиции в Лиге 1, набрав 8 очков. «Метц» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 10:26.

Последние результаты «Метца» в Лиге 1:

02.11.25 «Нант» – «Метц» – 0:2;

29.10.25 «Метц» – «Ланс» – 2:0;

26.10.25 «Лилль» – «Метц» – 6:1.

«Ницца»

«Ницца» набрала 17 очков и занимает 8-е место. Подопечные Франка Эза добыли 5 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 16:16.

Предыдущие результаты «Ниццы»:

06.11.25 «Ницца» – «Фрайбург» – 1:3;

01.11.25 «ПСЖ» – «Ницца» – 1:0;

29.10.25 «Ницца» – «Лилль» – 2:0.

Очные встречи

27.01.24 «Ницца» – «Метц» – 1:0;

07.10.23 «Метц» – «Ницца» – 0:1;

23.01.22 «Метц» – «Ницца» – 0:2;

27.11.21 «Ницца» – «Метц» – 0:1;

21.02.21 «Ницца» – «Метц» – 1:2.

Прогноз на матч «Метц» – «Ницца»

«Метц» в последних 2 турах набрал 6 очков, ни раз не пропустив. «Ницца» валится в Лиге Европы, но в чемпионате дела идут лучше – всего 3 очка отставания от зоны еврокубков. «Орлята» обязаны брать реванш за очередное фиаско в еврокубках.