Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Метц» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2027 с коэффициентом 2.15

08 ноября 2025 14:33
Метц - Ницца
09 нояб. 2025, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 12 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Ниццы»
Сделать ставку

9 ноября в 12-м туре французской Лиги 1 сыграют «Метц» и «Ницца». Матч пройдет в Метце, начало – в 19:15 (мск).

«Метц»

Команда Стефана Ле Миньяна находится на предпоследней позиции в Лиге 1, набрав 8 очков. «Метц» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 10:26.

Последние результаты «Метца» в Лиге 1:

  • 02.11.25 «Нант» – «Метц» – 0:2;
  • 29.10.25 «Метц» – «Ланс» – 2:0;
  • 26.10.25 «Лилль» – «Метц» – 6:1.

«Ницца»

«Ницца» набрала 17 очков и занимает 8-е место. Подопечные Франка Эза добыли 5 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 16:16.

Предыдущие результаты «Ниццы»:

  • 06.11.25 «Ницца» – «Фрайбург» – 1:3;
  • 01.11.25 «ПСЖ» – «Ницца» – 1:0;
  • 29.10.25 «Ницца» – «Лилль» – 2:0.

Очные встречи

  • 27.01.24 «Ницца» – «Метц» – 1:0;
  • 07.10.23 «Метц» – «Ницца» – 0:1;
  • 23.01.22 «Метц» – «Ницца» – 0:2;
  • 27.11.21 «Ницца» – «Метц» – 0:1;
  • 21.02.21 «Ницца» – «Метц» – 1:2.

Прогноз на матч «Метц» – «Ницца»

«Метц» в последних 2 турах набрал 6 очков, ни раз не пропустив. «Ницца» валится в Лиге Европы, но в чемпионате дела идут лучше – всего 3 очка отставания от зоны еврокубков. «Орлята» обязаны брать реванш за очередное фиаско в еврокубках.

  • Прогноз – П2 с кф. 2.15
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 9.00.

2.15
Победа «Ниццы»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Ницца Метц
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 