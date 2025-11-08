9 ноября в 12-м туре французской Лиги 1 сыграют «Лорьян» и «Тулуза». Матч пройдет в Лорьяне, начало – в 17:00 (мск).

«Лорьян»

Команда Оливье Панталони набрала 9 очков и находится на 16-й позиции в Лиге 1. «Лорьян» добыл 2 победы, 3 ничьих и потерпел 6 поражений, разница мячей – 13:25.

Последние результаты «Лорьяна» в Лиге 1:

02.11.25 «Ланс» – «Лорьян» – 3:0;

29.10.25 «Лорьян» – «ПСЖ» – 1:1;

26.10.25 «Анже» – «Лорьян» – 2:0.

«Тулуза»

«Тулуза» набрала 15 очков и занимает 9-е место. Подопечные Карлеса Мартинеса добыли 4 победы, 3 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 17:15.

Предыдущие результаты «Тулузы» в Лиге 1:

02.11.25 «Тулуза» – «Гавр» – 0:0;

29.10.25 «Тулуза» – «Ренн» – 2:2;

25.10.25 «Монако» – «Тулуза» – 1:0.

Очные встречи

28.04.24 «Лорьян» – «Тулуза» – 1:2;

03.12.23 «Тулуза» – «Лорьян» – 1:1;

23.04.23 «Лорьян» – «Тулуза» – 0:1;

21.08.22 «Тулуза» – «Лорьян» – 2:2;

31.10.18 «Тулуза» – «Лорьян» – 0:1.

Прогноз на матч «Лорьян» – «Тулуза»

«Лорьян» не знает побед уже 5 туров. чередуя домашние ничьи с выездными поражениями. «Тулуза» выглядит фаворитом на фоне команды Панталони, хотя стабильностью в выездных поединках не отличается