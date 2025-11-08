08 ноября 2025 14:20
Лорьян - Тулуза
09 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Франция. Лига 1, 12 турПерейти в онлайн матча
9 ноября в 12-м туре французской Лиги 1 сыграют «Лорьян» и «Тулуза». Матч пройдет в Лорьяне, начало – в 17:00 (мск).
«Лорьян»
Команда Оливье Панталони набрала 9 очков и находится на 16-й позиции в Лиге 1. «Лорьян» добыл 2 победы, 3 ничьих и потерпел 6 поражений, разница мячей – 13:25.
Последние результаты «Лорьяна» в Лиге 1:
- 02.11.25 «Ланс» – «Лорьян» – 3:0;
- 29.10.25 «Лорьян» – «ПСЖ» – 1:1;
- 26.10.25 «Анже» – «Лорьян» – 2:0.
«Тулуза»
«Тулуза» набрала 15 очков и занимает 9-е место. Подопечные Карлеса Мартинеса добыли 4 победы, 3 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 17:15.
Предыдущие результаты «Тулузы» в Лиге 1:
- 02.11.25 «Тулуза» – «Гавр» – 0:0;
- 29.10.25 «Тулуза» – «Ренн» – 2:2;
- 25.10.25 «Монако» – «Тулуза» – 1:0.
Очные встречи
- 28.04.24 «Лорьян» – «Тулуза» – 1:2;
- 03.12.23 «Тулуза» – «Лорьян» – 1:1;
- 23.04.23 «Лорьян» – «Тулуза» – 0:1;
- 21.08.22 «Тулуза» – «Лорьян» – 2:2;
- 31.10.18 «Тулуза» – «Лорьян» – 0:1.
Прогноз на матч «Лорьян» – «Тулуза»
«Лорьян» не знает побед уже 5 туров. чередуя домашние ничьи с выездными поражениями. «Тулуза» выглядит фаворитом на фоне команды Панталони, хотя стабильностью в выездных поединках не отличается
- Прогноз – «Обе забьют – да» с кф. 1.80.
- Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 9.50.