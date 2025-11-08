9 ноября 2025 года в 19:30 состоится поединок 9-го тура чемпионата Германии. «Штутгарт» протестирует на прочность «Аугсбург».

«Штутгарт»

«Швабы» перестали заниматься ерундой в Лиге Европы и решили все же побороться за место в плей-офф. На неделе тренер «Штутгарта» Себастьян Хeнесс выставил добротный состав на домашний матч с «Фейеноордом» и немцы добили гостей из Роттердама во втором тайме.

В Бундеслиге «Штутгарт» идет в зоне Лиги чемпионов и совершенно точно не собирается терять отвоеванные позиции.

Последние три игры:

Штутгарт – Фейеноорд 2:0

Лейпциг – Штутгарт 3:1

Майнц – Штутгарт 0:2

«Аугсбург»

Куда хуже обстоят дела у «Аугсбурга». Баварцы валятся со страшной силой и взялись проигрывать всем без разбору. Команда успела вылететь из Кубка Германии и свалилась на 14-ю строчку в БЛ. Все идет к тому, что совсем скоро «Аугсбург» окажется в числе главных аутсайдеров элитного дивизиона немецкого футбола.

Последние три игры:

Аугсбург – Боруссия Дортмунд 0:1

Аугсбург – Бохум 0:1

Аугсбург – Лейпциг 0:6

Очные встречи

Штутгарт – Аугсбург 4:0

Штутгарт – Аугсбург 1:0

Аугсбург – Штутгарт 0:1

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Аугсбург»

Подопечные Сандро Вагнера находятся в плачевном состоянии и сложно представить, что именно должно произойти, чтобы они достойно сопротивлялись в Штутгарте. На бумаге – ближайший матч совершенно проходная история для «швабов» и хозяева должны без проблем набирать три очка.

Прогноз: победа «Штутгарта» с форой -1, коэффициент – 1.88. Прогноз на счет – 3:0.