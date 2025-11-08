Введите ваш ник на сайте
«Интер» - «Лацио»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2027 с коэффициентом 1.81

08 ноября 2025 13:42
Интер - Лацио
09 нояб. 2025, воскресенье 22:45 | Италия. Серия А, 11 тур
1.80
Победа «Лацио» с форой +1,5.
9 ноября 2025 года в 22:45 состоится поединок 11-го тура чемпионата Италии. Едва не опозорившийся в Лиге чемпионов «Интер» сыграет с «Лацио».

«Интер»

«Нерадзурри» неожиданно для себя столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны «Кайрата» в ЛЧ. Да, «Интер» додавил андердога, однако в последнее время игра команды Кристиана Киву вызывает немало вопросов. Так было и в недавнем матче с «Вероной», где миланцы победили лишь благодаря дикому автоголу соперника за минуту до финального свистка.

Последние три игры:

  • Интер – Кайрат 2:1
  • Верона – Интер 1:2
  • Интер – Фиорентина 3:0

«Лацио»

«Орлы» Маурицио Сарри существенно прибавили и вскарабкались на 8-е место в Серии А после не самого удачного старта кампании. Сарри по-прежнему жалуется на ограниченный кадровый ресурс, но старается лепить пулю из того, что имеется под рукой. Как результат: «Лацио» взял 7 очков в последних 3 турах, включая победу над «Юве». При этом римляне не пропустили ни одного мяча.

Последние три игры:

  • Лацио – Кальяри 2:0
  • Пиза – Лацио 0:0
  • Лацио – Ювентус 1:0

Очные встречи

  • Интер – Лацио 2:2
  • Интер – Лацио 2:0
  • Лацио – Интер 0:6

Прогноз на матч «Интер» – «Лацио»

Букмекеры совершенно не верят в команду Сарри на «Джузеппе Меацца». На наш взгляд, «фаворитизм» «Интера» существенно преувеличен. Полагаем, что как и в прошлом сезоне, «орлы» дадут серьезный бой в Милане и как минимум не уступят с большой разницей в счете.

Прогноз: победа «Лацио» с форой +1,5. Коэффициент – 1.81. Прогноз на счет – 2:1.

1.80
Победа «Лацио» с форой +1,5.
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Лацио Интер
