«Боруссия М» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.85

07 ноября 2025 10:02
Боруссия М - Кельн
08 нояб. 2025, суббота 20:30 | Германия. Бундеслига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

8 ноября в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» состоится встреча десятого тура чемпионата Германии. Хозяева постараются прервать неудачную серию домашних матчей, а гости продолжат набирать очки, несмотря на нестабильную игру в защите. Обе команды показывают результативный футбол, и матч обещает быть ярким.

«Боруссия М»

Менхенгладбахцы находятся в сложной ситуации при родных трибунах – команда не может победить дома в рамках Бундеслиги уже 8 матчей подряд. При этом последние встречи показывают положительную динамику: уверенные победы над «Санкт-Паули» (4:0) и «Карлсруэ» (3:1), пусть и в разных турнирах. В атаке «Боруссия М» по-прежнему опасна – 2.20 гола в среднем за игру в последних 5 встречах. Однако оборона нестабильна: 1.80 пропущенных мяча в среднем.

«Кельн»

Гости уверенно чувствуют себя в последних турах. Впечатляющая победа над «Гамбургом» (4:1) и минимальная виктория над «Боруссией Д» – признаки укрепления позиции. Команда стабильно забивает – в 19 из 21 последних матчей, а средний показатель – 1.40 гола за игру. В то же время оборонительная линия даeт сбои: 1.40 пропущенных в среднем за 5 игр, серия из 4 матчей подряд с пропущенными мячами.

Факты о командах

«Боруссия М»

  • Не выигрывает дома в 8 матчах подряд в Бундеслиге
  • Забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.80 мяча за игру

«Кельн»

  • Забивает в 19 из 21 последних матчей
  • В среднем: 1.40 гола за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд
  • Не проигрывает «Боруссии М» в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
52% (14)
19% (5)
30% (8)
50
Забитых мячей
33
1.85
В среднем за матч
1.22
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
3 : 1
08.11.2025
Кельн
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
3 : 3
09.03.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
3 : 1
22.10.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
0 : 0
02.04.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
5 : 2
09.10.2022
Кельн
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
1 : 3
16.04.2022
Кельн
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
4 : 1
27.11.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия М
1 : 2
06.02.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1 : 3
03.10.2020
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
2 : 1
11.03.2020
Кельн
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
0 : 1
14.09.2019
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
2 : 1
14.01.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
1 : 0
20.08.2017
Кельн
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
2 : 3
08.04.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
1 : 2
19.11.2016
Кельн
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия М
1 : 0
20.02.2016
Кельн
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 0
19.09.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
1 : 0
14.02.2015
Кельн
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
0 : 0
21.09.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия М
3 : 0
15.04.2012
Кельн
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
0 : 3
25.11.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
5 : 1
10.04.2011
Кельн
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0 : 4
13.11.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1 : 1
19.03.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 0
24.10.2009
Кельн
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
2 : 4
14.03.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
1 : 2
04.10.2008
Кельн
Показать все

Прогноз на матч

Матч обещает быть результативным. Обе команды традиционно забивают друг другу, и текущая форма также говорит в пользу результативной игры. «Боруссия М» активна впереди, но уязвима сзади. «Кельн» стабильно забивает даже в матчах против сильных соперников. При этом обе команды испытывают сложности в обороне. Ожидается обмен голами, а исход встречи остаeтся открытым.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Кельн Боруссия М
