8 ноября в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» состоится встреча десятого тура чемпионата Германии. Хозяева постараются прервать неудачную серию домашних матчей, а гости продолжат набирать очки, несмотря на нестабильную игру в защите. Обе команды показывают результативный футбол, и матч обещает быть ярким.

«Боруссия М»

Менхенгладбахцы находятся в сложной ситуации при родных трибунах – команда не может победить дома в рамках Бундеслиги уже 8 матчей подряд. При этом последние встречи показывают положительную динамику: уверенные победы над «Санкт-Паули» (4:0) и «Карлсруэ» (3:1), пусть и в разных турнирах. В атаке «Боруссия М» по-прежнему опасна – 2.20 гола в среднем за игру в последних 5 встречах. Однако оборона нестабильна: 1.80 пропущенных мяча в среднем.

«Кельн»

Гости уверенно чувствуют себя в последних турах. Впечатляющая победа над «Гамбургом» (4:1) и минимальная виктория над «Боруссией Д» – признаки укрепления позиции. Команда стабильно забивает – в 19 из 21 последних матчей, а средний показатель – 1.40 гола за игру. В то же время оборонительная линия даeт сбои: 1.40 пропущенных в среднем за 5 игр, серия из 4 матчей подряд с пропущенными мячами.

Факты о командах

«Боруссия М»

Не выигрывает дома в 8 матчах подряд в Бундеслиге

Забивает в среднем 2.20 гола за игру

Пропускает в среднем 1.80 мяча за игру

«Кельн»

Забивает в 19 из 21 последних матчей

В среднем: 1.40 гола за игру

Пропускает в 4 последних матчах подряд

Не проигрывает «Боруссии М» в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч

Матч обещает быть результативным. Обе команды традиционно забивают друг другу, и текущая форма также говорит в пользу результативной игры. «Боруссия М» активна впереди, но уязвима сзади. «Кельн» стабильно забивает даже в матчах против сильных соперников. При этом обе команды испытывают сложности в обороне. Ожидается обмен голами, а исход встречи остаeтся открытым.

Рекомендованные ставки: