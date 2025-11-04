5 ноября на стадионе «Велодром» пройдeт матч 4 тура Лиги чемпионов, где французский «Марсель» примет итальянскую «Аталанту». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся укрепить позиции в группе, чтобы продолжить борьбу за плей-офф. Встреча обещает стать напряжeнной, с упором на физику и борьбу в центре поля.

«Марсель»

Французский клуб выступает неровно, но при этом сохраняет мощную серию домашних матчей – 14 встреч без поражений на «Велодроме». После поражения от «Спортинга» (1:2) команда стремится реабилитироваться и вернуть уверенность в Лиге чемпионов. «Марсель» показывает результативный футбол: 11 голов в последних пяти матчах и серия из трeх игр с забитыми мячами в еврокубке. Мэйсон Гринвуд стал главным лидером атаки – 8 голов в 13 матчах, и именно через него строится большая часть атак. При этом оборона не всегда справляется: 8 пропущенных мячей за тот же период и средний показатель 1.6 за игру.

«Аталанта»

Бергамцы проводят непростую осень, сочетая надeжную игру в обороне с трудностями в атаке. За последние пять матчей «Аталанта» забила лишь дважды, но при этом пропустила всего три гола. Команда стабильно держит линию защиты, не позволяя соперникам создавать много моментов, но при этом испытывает проблемы с реализацией. Лучший бомбардир – Марио Пашалич (2 гола в 12 матчах), что подчeркивает ограниченные атакующие ресурсы на фоне плотного графика. В Лиге чемпионов итальянцы набрали четыре очка и сохраняют шансы на выход, однако должны прибавлять в созидании, чтобы конкурировать с «Марселем» на выезде.

Факты о командах

«Марсель»

Не проигрывает дома в 14 матчах подряд

В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено

Забивает в 11 последних матчах

Победа в 3 из 5 последних игр

«Аталанта»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 0.40 забито, 0.60 пропущено

Пропускает в 3 последних встречах

3 ничьи подряд в разных турнирах

Прогноз на матч «Марсель» – «Аталанта»

Французский клуб подходит к игре в более мощной атакующей форме и при поддержке домашних трибун будет действовать первым номером. «Марсель» забивает стабильно, особенно на своeм поле, где активно использует фланги и стандарты. «Аталанта» же сосредоточится на контригре и постарается минимизировать риски, делая ставку на компактность. Однако недостаточная результативность итальянцев в последнее время снижает их шансы на успех. Вероятно, хозяева навяжут своe давление и добьются победы, а матч получится не слишком результативным по общему тоталу.

Рекомендованные ставки