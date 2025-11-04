Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Марсель» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 5 ноября 2025 с коэффициентом 1.95

04 ноября 2025 10:36
Марсель - Аталанта
05 нояб. 2025, среда 23:00 | Лига чемпионов, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Марселя»
Сделать ставку

5 ноября на стадионе «Велодром» пройдeт матч 4 тура Лиги чемпионов, где французский «Марсель» примет итальянскую «Аталанту». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся укрепить позиции в группе, чтобы продолжить борьбу за плей-офф. Встреча обещает стать напряжeнной, с упором на физику и борьбу в центре поля.

«Марсель»

Французский клуб выступает неровно, но при этом сохраняет мощную серию домашних матчей – 14 встреч без поражений на «Велодроме». После поражения от «Спортинга» (1:2) команда стремится реабилитироваться и вернуть уверенность в Лиге чемпионов. «Марсель» показывает результативный футбол: 11 голов в последних пяти матчах и серия из трeх игр с забитыми мячами в еврокубке. Мэйсон Гринвуд стал главным лидером атаки – 8 голов в 13 матчах, и именно через него строится большая часть атак. При этом оборона не всегда справляется: 8 пропущенных мячей за тот же период и средний показатель 1.6 за игру.

«Аталанта»

Бергамцы проводят непростую осень, сочетая надeжную игру в обороне с трудностями в атаке. За последние пять матчей «Аталанта» забила лишь дважды, но при этом пропустила всего три гола. Команда стабильно держит линию защиты, не позволяя соперникам создавать много моментов, но при этом испытывает проблемы с реализацией. Лучший бомбардир – Марио Пашалич (2 гола в 12 матчах), что подчeркивает ограниченные атакующие ресурсы на фоне плотного графика. В Лиге чемпионов итальянцы набрали четыре очка и сохраняют шансы на выход, однако должны прибавлять в созидании, чтобы конкурировать с «Марселем» на выезде.

Факты о командах

«Марсель»

  • Не проигрывает дома в 14 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено
  • Забивает в 11 последних матчах
  • Победа в 3 из 5 последних игр

«Аталанта»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 0.40 забито, 0.60 пропущено
  • Пропускает в 3 последних встречах
  • 3 ничьи подряд в разных турнирах

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
4
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  1:1
Лига Европы, 1/2 финала
Аталанта
3 : 0
09.05.2024
Марсель
Лига Европы, 1/2 финала
Марсель
1 : 1
02.05.2024
Аталанта

Прогноз на матч «Марсель» – «Аталанта»

Французский клуб подходит к игре в более мощной атакующей форме и при поддержке домашних трибун будет действовать первым номером. «Марсель» забивает стабильно, особенно на своeм поле, где активно использует фланги и стандарты. «Аталанта» же сосредоточится на контригре и постарается минимизировать риски, делая ставку на компактность. Однако недостаточная результативность итальянцев в последнее время снижает их шансы на успех. Вероятно, хозяева навяжут своe давление и добьются победы, а матч получится не слишком результативным по общему тоталу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Марселя» – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.88

1.95
Победа «Марселя»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Аталанта Марсель
Другие прогнозы
04.11.2025
23:00
1.33
Лига чемпионов, 4 тур
Тоттенхэм - Копенгаген
Победа «Тоттенхэма»
04.11.2025
23:00
1.93
Лига чемпионов, 4 тур
Олимпиакос - ПСВ
Тотал больше 3 голов
04.11.2025
23:00
1.50
Лига чемпионов, 4 тур
Буде-Глимт - Монако
Тотал больше 2.5 голов
04.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 4 тур
Ювентус - Спортинг
Тотал больше 2.0 голов
05.11.2025
16:00
1.55
Россия. Кубок, 1/4 финала
Оренбург - Краснодар
Победа «Краснодара»
05.11.2025
17:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал - Челябинск
Победа «Урала» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 