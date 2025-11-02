Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эюпспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 1.87

02 ноября 2025 10:47
Эюпспор - Антальяспор
03 нояб. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

На стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» сойдутся команды, которые борются за выживание в чемпионате Турции. «Эюпспор» и «Антальяспор» переживают непростые времена – обе команды проигрывают чаще, чем побеждают, и каждая нуждается в очках, чтобы не оказаться в зоне вылета. Матч ожидается напряжeнным и осторожным, ведь цена ошибки высока.

«Эюпспор»

Команда из Стамбула после 10 туров идeт на 16-м месте с 8 очками. Последний тур завершился поражением от «Трабзонспора» (0:2), однако ранее был важный успех – победа над «Касымпашей» (2:0), показавшая, что потенциал у команды есть. Проблема в том, что «Эюпспор» забивает крайне мало – всего 2 гола за последние пять матчей и ни одного в трeх из них. При этом защита остаeтся более надeжной стороной игры: 4 пропущенных гола за те же пять встреч. Главный фактор стабильности – оборонительная структура и форма Маме Тьяма, забившего 3 мяча за 8 игр. Команда часто играет в закрытой манере, пытаясь добыть очки за счeт компактности и дисциплины.

«Антальяспор»

Гости находятся лишь на 14-м месте с 10 очками, но их положение могло быть хуже, если бы не уверенная победа в Кубке над «Бурсаспором» (3:0). В чемпионате же всe значительно сложнее: 4 поражения подряд, при этом разница мячей за этот отрезок – 4:14. Команда нестабильна в защите, теряет концентрацию на флангах и часто позволяет соперникам бить по воротам с выгодных позиций. При этом в атаке «Антальяспор» способен создавать моменты, но реализация страдает. Джикия и Козловски остаются активными, однако без системной поддержки флангов атака быстро теряет темп. На выезде гости не побеждали уже более месяца.

Факты о командах

«Эюпспор»

  • 8 очков после 10 туров
  • Победа в последнем домашнем матче (2:0 против «Касымпаши»)
  • Забивает в среднем 0.4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

«Антальяспор»

  • 10 очков после 10 туров
  • 4 поражения подряд в чемпионате
  • Забивает в среднем 1.4 гола за матч
  • Пропускает в среднем 2.8 гола за матч

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:4
Турция. Суперлига, 37 тур
Эюпспор
2 : 1
24.05.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
1 : 4
04.01.2025
Эюпспор

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Антальяспор»

Игра обещает быть упорной. «Эюпспор» дома чаще играет от обороны и почти не рискует, стараясь выжать максимум из контратак. «Антальяспор» сейчас нестабилен и после серии поражений сосредоточится на сохранении ворот. Вероятнее всего, темп матча будет низким, а число опасных моментов – ограниченным. В таких условиях логично ожидать закрытую игру с небольшим количеством голов, где хозяева могут воспользоваться ошибками соперника.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.87
  • Победа «Эюпспора» или ничья (1Х) – коэффициент 1.90

1.87
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Антальяспор Эюпспор
Другие прогнозы
02.11.2025
16:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн - Слуцк
Победа «Динамо Минск» и тотал меньше 3.5
02.11.2025
17:00
1.92
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн - Страсбур
Обе команды забьют
02.11.2025
17:00
1.45
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К - Черноморец
Тотал меньше 2.5 голов
02.11.2025
17:00
1.82
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина - Лечче
Тотал меньше 2.5 голов
02.11.2025
17:00
1.40
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор - Касымпаша
Обе забьют
02.11.2025
18:15
1.82
Испания. Примера, 11 тур
Алавес - Эспаньол
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 