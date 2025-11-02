На стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» сойдутся команды, которые борются за выживание в чемпионате Турции. «Эюпспор» и «Антальяспор» переживают непростые времена – обе команды проигрывают чаще, чем побеждают, и каждая нуждается в очках, чтобы не оказаться в зоне вылета. Матч ожидается напряжeнным и осторожным, ведь цена ошибки высока.

«Эюпспор»

Команда из Стамбула после 10 туров идeт на 16-м месте с 8 очками. Последний тур завершился поражением от «Трабзонспора» (0:2), однако ранее был важный успех – победа над «Касымпашей» (2:0), показавшая, что потенциал у команды есть. Проблема в том, что «Эюпспор» забивает крайне мало – всего 2 гола за последние пять матчей и ни одного в трeх из них. При этом защита остаeтся более надeжной стороной игры: 4 пропущенных гола за те же пять встреч. Главный фактор стабильности – оборонительная структура и форма Маме Тьяма, забившего 3 мяча за 8 игр. Команда часто играет в закрытой манере, пытаясь добыть очки за счeт компактности и дисциплины.

«Антальяспор»

Гости находятся лишь на 14-м месте с 10 очками, но их положение могло быть хуже, если бы не уверенная победа в Кубке над «Бурсаспором» (3:0). В чемпионате же всe значительно сложнее: 4 поражения подряд, при этом разница мячей за этот отрезок – 4:14. Команда нестабильна в защите, теряет концентрацию на флангах и часто позволяет соперникам бить по воротам с выгодных позиций. При этом в атаке «Антальяспор» способен создавать моменты, но реализация страдает. Джикия и Козловски остаются активными, однако без системной поддержки флангов атака быстро теряет темп. На выезде гости не побеждали уже более месяца.

Факты о командах

«Эюпспор»

8 очков после 10 туров

Победа в последнем домашнем матче (2:0 против «Касымпаши»)

Забивает в среднем 0.4 гола за игру

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

«Антальяспор»

10 очков после 10 туров

4 поражения подряд в чемпионате

Забивает в среднем 1.4 гола за матч

Пропускает в среднем 2.8 гола за матч

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Антальяспор»

Игра обещает быть упорной. «Эюпспор» дома чаще играет от обороны и почти не рискует, стараясь выжать максимум из контратак. «Антальяспор» сейчас нестабилен и после серии поражений сосредоточится на сохранении ворот. Вероятнее всего, темп матча будет низким, а число опасных моментов – ограниченным. В таких условиях логично ожидать закрытую игру с небольшим количеством голов, где хозяева могут воспользоваться ошибками соперника.

Рекомендованные ставки