В Житомире пройдeт встреча между командами из верхней части таблицы украинской Премьер-лиги. «Полесье» уверенно набирает очки и идeт в числе лидеров, в то время как «Металлист 1925» старается удержаться в топ-6, но его результаты в последних турах нестабильны. Матч обещает быть ярким и результативным – обе команды привыкли играть первым номером.
«Полесье»
Команда демонстрирует впечатляющую форму и занимает 5-е место с 19 очками после 10 туров. «Полесье» выиграло с разгромом у «Оболони» (4:0) и не проигрывает уже шесть матчей подряд. За этот отрезок команда забила 14 голов и пропустила всего два, что делает еe одной из самых сбалансированных в лиге. Главная сила – мощная атака во главе с Николаем Гайдучиком, на счету которого 6 мячей в сезоне. Команда уверенно контролирует темп и опасна при стандартах. Особенно впечатляет стабильность обороны – три подряд «сухих» матча в чемпионате.
«Металлист 1925»
Харьковчане провели сильный старт сезона, но сейчас находятся в мини-кризисе. После 10 туров они набрали 16 очков и занимают шестое место, однако не могут выиграть три матча подряд. Команда много забивает (9 голов в последних 5 матчах), но и часто допускает ошибки в обороне – 7 пропущенных за тот же период. «Металлист 1925» старается действовать агрессивно в атаке, делая ставку на быстрые фланги, однако стабильности не хватает. Даже победа в Кубке над «Агробизнесом» (4:3) показала проблемы в защите.
Факты о командах
«Полесье»
- 19 очков после 10 туров
- Не проигрывает 6 матчей подряд
- 3 сухих матча подряд
- В среднем: 2.8 забитого и 0.4 пропущенного за игру
«Металлист 1925»
- 16 очков после 10 туров
- Пропускает в 5 матчах подряд
- В среднем: 1.8 забитого и 1.4 пропущенного за игру
- Не выигрывает 3 тура подряд
Прогноз на матч «Полесье» – «Металлист 1925»
Форма хозяев впечатляет: «Полесье» набрало ход и уверенно доминирует в последних матчах. «Металлист 1925» же находится в поиске стабильности и часто теряет концентрацию в концовках. С учeтом статистики, стоит ожидать активной игры от «Полесья» с преимуществом по владению и моментам. Вероятнее всего, хозяева смогут продлить победную серию, а голы будут с обеих сторон – обе команды умеют атаковать и редко играют «на ноль».
Рекомендованные ставки
- Победа «Полесья» – коэффициент 1.87
- Обе команды забьют – коэффициент 1.95