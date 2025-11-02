В Житомире пройдeт встреча между командами из верхней части таблицы украинской Премьер-лиги. «Полесье» уверенно набирает очки и идeт в числе лидеров, в то время как «Металлист 1925» старается удержаться в топ-6, но его результаты в последних турах нестабильны. Матч обещает быть ярким и результативным – обе команды привыкли играть первым номером.

«Полесье»

Команда демонстрирует впечатляющую форму и занимает 5-е место с 19 очками после 10 туров. «Полесье» выиграло с разгромом у «Оболони» (4:0) и не проигрывает уже шесть матчей подряд. За этот отрезок команда забила 14 голов и пропустила всего два, что делает еe одной из самых сбалансированных в лиге. Главная сила – мощная атака во главе с Николаем Гайдучиком, на счету которого 6 мячей в сезоне. Команда уверенно контролирует темп и опасна при стандартах. Особенно впечатляет стабильность обороны – три подряд «сухих» матча в чемпионате.

«Металлист 1925»

Харьковчане провели сильный старт сезона, но сейчас находятся в мини-кризисе. После 10 туров они набрали 16 очков и занимают шестое место, однако не могут выиграть три матча подряд. Команда много забивает (9 голов в последних 5 матчах), но и часто допускает ошибки в обороне – 7 пропущенных за тот же период. «Металлист 1925» старается действовать агрессивно в атаке, делая ставку на быстрые фланги, однако стабильности не хватает. Даже победа в Кубке над «Агробизнесом» (4:3) показала проблемы в защите.

Факты о командах

«Полесье»

19 очков после 10 туров

Не проигрывает 6 матчей подряд

3 сухих матча подряд

В среднем: 2.8 забитого и 0.4 пропущенного за игру

«Металлист 1925»

16 очков после 10 туров

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем: 1.8 забитого и 1.4 пропущенного за игру

Не выигрывает 3 тура подряд

Прогноз на матч «Полесье» – «Металлист 1925»

Форма хозяев впечатляет: «Полесье» набрало ход и уверенно доминирует в последних матчах. «Металлист 1925» же находится в поиске стабильности и часто теряет концентрацию в концовках. С учeтом статистики, стоит ожидать активной игры от «Полесья» с преимуществом по владению и моментам. Вероятнее всего, хозяева смогут продлить победную серию, а голы будут с обеих сторон – обе команды умеют атаковать и редко играют «на ноль».

Рекомендованные ставки