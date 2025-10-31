1 ноября на «Фойт-Арене» состоится матч 9-го тура Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» примет «Айнтрахт». Команды находятся на разных полюсах таблицы: хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, гости борются за место в зоне еврокубков. Обе показывают нестабильную игру, что делает матч непредсказуемым и интересным с точки зрения ставок.

«Хайденхайм»

Команда занимает 17-е место с четырьмя очками и продолжает искать форму. В прошлом туре «Хайденхайм» уступил «Хоффенхайму» (1:3), вновь допустив ошибки в обороне. Коллектив пропускает в каждом из девяти туров подряд и в среднем получает по 1.6 гола за игру. При этом в атаке дела обстоят скромно – всего три мяча за последние пять матчей. Лидер нападения – Матиас Хонзак, у него 3 точных удара в сезоне. Команда старается действовать с позиции силы дома, но часто теряет концентрацию при переходе в оборону, что приводит к простым пропущенным мячам.

«Айнтрахт»

Франкфуртский клуб идeт шестым с 13 очками и остаeтся в числе претендентов на топ-5. В прошлом туре команда уверенно обыграла «Санкт-Паули» (2:0), но в целом еe игра нестабильна: за последние пять встреч – шесть забитых и одиннадцать пропущенных голов. Главная угроза у ворот соперников – Йонатан Буркардт, забивший восемь мячей в 12 матчах. Команда Скахи активно использует фланги и быструю доставку мяча в штрафную, но часто теряет концентрацию в обороне, особенно на выезде.

Факты о командах

«Хайденхайм»

17-е место, 4 очка после 8 туров

Пропускает в 11 матчах подряд

Средние показатели: 0.60 забитых и 1.60 пропущенных

Не выигрывает в 5 последних встречах

Забивает в среднем один гол раз в два матча

«Айнтрахт»

6-е место, 13 очков

Победа 2:0 над «Санкт-Паули» в прошлом туре

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

Средние показатели: 1.20 забитых и 2.20 пропущенных

Забивает в 4 матчах подряд

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Айнтрахт»

Хозяева подойдут к встрече с мотивацией наконец прервать неудачную серию, но их оборона выглядит слишком хрупкой. «Айнтрахт» также не отличается надeжностью сзади, зато имеет больше индивидуального класса и лучше использует моменты. Вероятнее всего, команды обменяются голами – и франкфуртцы смогут взять три очка за счeт более высокого уровня исполнителей. Матч обещает быть открытым, с достаточным количеством опасных эпизодов у обеих ворот.

Рекомендованные ставки