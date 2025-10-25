Введите ваш ник на сайте
«Ислочь» – «Динамо-Брест»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.68

25 октября 2025 11:22
Ислочь - Динамо-Брест
26 окт. 2025, воскресенье 13:00 | Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
ОЗ – да
Сделать ставку

В воскресенье, 26 октября, в 26-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Ислочь» и «Динамо-Брест». Игра состоится в Минске, начало – в 13:00 (мск).

«Ислочь»

Команда Дмитрия Комаровского набрала 43 очка и находится на 6-й позиции. «Ислочь» добыла 11 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей – 41:22.

Последние результаты «Ислочи» в Высшей лиге:

  • 17.10.25 «Арсенал» Дз – «Ислочь» – 0:1;
  • 05.10.25 «Ислочь» – «Слуцк» – 0:0;
  • 28.09.25 «Динамо» Мн – «Ислочь» – 2:1.

«Динамо-Брест»

Динамовцы набрали 44 очка и занимают 5-е место. Подопечные Александра Седнева добыли 13 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 38:24.

Предыдущие результаты «Динамо» в Высшей лиге:

  • 17.10.25 «Динамо» – «Витебск» – 2:1;
  • 03.10.25 «Минск» – «Динамо» – 1:0;
  • 27.09.25 «Динамо» – БАТЭ – 3:0.

Очные встречи в Высшей лиге

  • 30.05.25 «Динамо» – «Ислочь» – 1:2;
  • 04.08.24 «Динамо» – «Ислочь» – 3:2;
  • 15.03.24 «Ислочь» – «Динамо» – 1:1;
  • 12.08.23 «Динамо» – «Ислочь» – 0:1;
  • 01.04.23 «Ислочь» – «Динамо» – 3:0.

Прогноз на матч «Ислочь» – «Динамо-Брест»

У команд еще есть небольшие шансы побороться за топ-2, но для этого нужно побеждать. Не уверены, что это получится.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.68.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 5.50.

1.68
ОЗ – да
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Ислочь
