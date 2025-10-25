25 октября 2025 11:22
Ислочь - Динамо-Брест
26 окт. 2025, воскресенье 13:00 | Беларусь. Высшая лига, 26 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 26 октября, в 26-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Ислочь» и «Динамо-Брест». Игра состоится в Минске, начало – в 13:00 (мск).
«Ислочь»
Команда Дмитрия Комаровского набрала 43 очка и находится на 6-й позиции. «Ислочь» добыла 11 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей – 41:22.
Последние результаты «Ислочи» в Высшей лиге:
- 17.10.25 «Арсенал» Дз – «Ислочь» – 0:1;
- 05.10.25 «Ислочь» – «Слуцк» – 0:0;
- 28.09.25 «Динамо» Мн – «Ислочь» – 2:1.
«Динамо-Брест»
Динамовцы набрали 44 очка и занимают 5-е место. Подопечные Александра Седнева добыли 13 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 38:24.
Предыдущие результаты «Динамо» в Высшей лиге:
- 17.10.25 «Динамо» – «Витебск» – 2:1;
- 03.10.25 «Минск» – «Динамо» – 1:0;
- 27.09.25 «Динамо» – БАТЭ – 3:0.
Очные встречи в Высшей лиге
- 30.05.25 «Динамо» – «Ислочь» – 1:2;
- 04.08.24 «Динамо» – «Ислочь» – 3:2;
- 15.03.24 «Ислочь» – «Динамо» – 1:1;
- 12.08.23 «Динамо» – «Ислочь» – 0:1;
- 01.04.23 «Ислочь» – «Динамо» – 3:0.
Прогноз на матч «Ислочь» – «Динамо-Брест»
У команд еще есть небольшие шансы побороться за топ-2, но для этого нужно побеждать. Не уверены, что это получится.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.68.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 5.50.
