В воскресенье, 26 октября, в 26-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Ислочь» и «Динамо-Брест». Игра состоится в Минске, начало – в 13:00 (мск).

«Ислочь»

Команда Дмитрия Комаровского набрала 43 очка и находится на 6-й позиции. «Ислочь» добыла 11 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей – 41:22.

Последние результаты «Ислочи» в Высшей лиге:

17.10.25 «Арсенал» Дз – «Ислочь» – 0:1;

05.10.25 «Ислочь» – «Слуцк» – 0:0;

28.09.25 «Динамо» Мн – «Ислочь» – 2:1.

«Динамо-Брест»

Динамовцы набрали 44 очка и занимают 5-е место. Подопечные Александра Седнева добыли 13 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 38:24.

Предыдущие результаты «Динамо» в Высшей лиге:

17.10.25 «Динамо» – «Витебск» – 2:1;

03.10.25 «Минск» – «Динамо» – 1:0;

27.09.25 «Динамо» – БАТЭ – 3:0.

Очные встречи в Высшей лиге

30.05.25 «Динамо» – «Ислочь» – 1:2;

04.08.24 «Динамо» – «Ислочь» – 3:2;

15.03.24 «Ислочь» – «Динамо» – 1:1;

12.08.23 «Динамо» – «Ислочь» – 0:1;

01.04.23 «Ислочь» – «Динамо» – 3:0.

Прогноз на матч «Ислочь» – «Динамо-Брест»

У команд еще есть небольшие шансы побороться за топ-2, но для этого нужно побеждать. Не уверены, что это получится.