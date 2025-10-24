Введите ваш ник на сайте
«Карпаты» - «Рух»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 1.73

24 октября 2025 12:33
Карпаты - Рух
25 окт. 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 10 тур
1.73
Индивидуальный тотал «Карпат» больше 1,5
25 октября 2025 года в 15:30 состоится поединок 10-го тура УПЛ. Нас ожидает львовское дерби – «Карпаты» зарубятся с «Рухом».

«Карпаты»

«Львы» не перестают изменять самим себе. Только-только «Карпаты» начинают разгоняться, показывая достойный результат в матчах с соперниками высокого (по меркам УПЛ) уровня – как сразу же садятся в лужу. На прошлой неделе «бело-зеленые» умудрились на своем поле уступить главному аутсайдеру лиги «Эпицентру», причем в одну калитку. «Карпаты» остаются одной из самых непредсказуемых команд в элитном футбольном дивизионе Украины.

Последние три игры:

  • Карпаты – Эпицентр 1:3
  • Александрия – Карпаты 0:2
  • Карпаты – Динамо Киев 3:3

«Рух»

«Рух» проводит невзрачную кампанию и застрял в зоне вылета, набрав всего лишь 6 очков. В прошлом туре подопечные Ивана Федика дали бой лидеру УПЛ «Кривбассу», но все равно не смогли разжиться хотя бы одним баллом.

Последние три игры:

  • Рух – Кривбасс 1:2
  • Колос – Рух 0:2
  • Рух – Шахтер 0:4

Очные встречи

  • Карпаты – Рух 3:1
  • Рух – Карпаты 1:0
  • Рух – Карпаты 0:1

Прогноз на матч «Карпаты» – «Рух»

«Карпатам» кровь из носу нужно реабилитироваться за очередной провал. Дерби с принципиальным соперником, который находится в серьезном кризисе – отличный шанс поправить репутацию. Ждем результативного выступление от «львов».

Прогноз: победа «Карпат», коэффициент 1,60/индивидуальный тотал «Карпат» больше 1,5, коэффициент – 1.73. Прогноз на счет – 3:1.

1.73
Индивидуальный тотал «Карпат» больше 1,5
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Рух Карпаты
