25 октября 2025 года в 15:30 состоится поединок 10-го тура УПЛ. Нас ожидает львовское дерби – «Карпаты» зарубятся с «Рухом».

«Карпаты»

«Львы» не перестают изменять самим себе. Только-только «Карпаты» начинают разгоняться, показывая достойный результат в матчах с соперниками высокого (по меркам УПЛ) уровня – как сразу же садятся в лужу. На прошлой неделе «бело-зеленые» умудрились на своем поле уступить главному аутсайдеру лиги «Эпицентру», причем в одну калитку. «Карпаты» остаются одной из самых непредсказуемых команд в элитном футбольном дивизионе Украины.

Последние три игры:

Карпаты – Эпицентр 1:3

Александрия – Карпаты 0:2

Карпаты – Динамо Киев 3:3

«Рух»

«Рух» проводит невзрачную кампанию и застрял в зоне вылета, набрав всего лишь 6 очков. В прошлом туре подопечные Ивана Федика дали бой лидеру УПЛ «Кривбассу», но все равно не смогли разжиться хотя бы одним баллом.

Последние три игры:

Рух – Кривбасс 1:2

Колос – Рух 0:2

Рух – Шахтер 0:4

Очные встречи

Карпаты – Рух 3:1

Рух – Карпаты 1:0

Рух – Карпаты 0:1

Прогноз на матч «Карпаты» – «Рух»

«Карпатам» кровь из носу нужно реабилитироваться за очередной провал. Дерби с принципиальным соперником, который находится в серьезном кризисе – отличный шанс поправить репутацию. Ждем результативного выступление от «львов».

Прогноз: победа «Карпат», коэффициент 1,60/индивидуальный тотал «Карпат» больше 1,5, коэффициент – 1.73. Прогноз на счет – 3:1.