25 октября 2025 года в 14:00 состоится поединок 13-го тура РПЛ. «Спартак» в столице сыграет с «Оренбургом».

«Спартак»

Вокруг «Спартака» по традиции неспокойно. В прессе усиливаются слухи о скорой отставке тренера Деяна Станковича. Активно пишут о том, что соответствующее решение уже принято. Сам серб спокойно относится к такого рода информации и продолжает неустанно повторять «я работаю в великом клубе и это сложно».

В настоящее время «красно-белые» шестые в таблице РПЛ. Отставание от лидера приличное, но не критичное – 7 очков.

Последние три игры:

Динамо Махачкала – Спартак 1:3

Спартак – Ростов 1:1

ЦСКА – Спартак 3:2

«Оренбург»

«Оренбург» ведет борьбу за выживание и пока располагается в зоне стыковых матчей, набрав 8 баллов в 12 турах. На неделе команда потерпела феерическое поражение в Кубке России, получив шесть (!) безответных мячей от «Зенита». Не лучшее подспорье перед визитом в Москву.

Последние три игры:

Зенит – Оренбург 6:0

Крылья Советов – Оренбург 1:1

Оренбург – Ростов 0:1

Очные встречи

Спартак – Оренбург 2:0

Оренбург – Спартак 2:0

Оренбург – Спартак 0:0

Прогноз на матч «Спартак» – «Оренбург»

Если «красно-белые» не хотят окончательно и бесповоротно выпасть из чемпионской гонки они просто обязаны обыгрывать соперников уровня «Оренбурга». Тем более, когда речь идет о домашних матчах. Ждем, что «Спартак» не просто справится с поставленной задачей, а сделает это достаточно уверенно.

Прогноз: победа «Спартака» с форой -1, коэффициент 1.57. Прогноз на счет – 2:0/3:0.