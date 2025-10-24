Введите ваш ник на сайте
«Спартак» - «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 1.57

24 октября 2025 12:13
Спартак - Оренбург
25 окт. 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 13 тур
1.57
Победа «Спартака» с форой -1
25 октября 2025 года в 14:00 состоится поединок 13-го тура РПЛ. «Спартак» в столице сыграет с «Оренбургом».

«Спартак»

Вокруг «Спартака» по традиции неспокойно. В прессе усиливаются слухи о скорой отставке тренера Деяна Станковича. Активно пишут о том, что соответствующее решение уже принято. Сам серб спокойно относится к такого рода информации и продолжает неустанно повторять «я работаю в великом клубе и это сложно».

В настоящее время «красно-белые» шестые в таблице РПЛ. Отставание от лидера приличное, но не критичное – 7 очков.

Последние три игры:

  • Динамо Махачкала – Спартак 1:3
  • Спартак – Ростов 1:1
  • ЦСКА – Спартак 3:2

«Оренбург»

«Оренбург» ведет борьбу за выживание и пока располагается в зоне стыковых матчей, набрав 8 баллов в 12 турах. На неделе команда потерпела феерическое поражение в Кубке России, получив шесть (!) безответных мячей от «Зенита». Не лучшее подспорье перед визитом в Москву.

Последние три игры:

  • Зенит – Оренбург 6:0
  • Крылья Советов – Оренбург 1:1
  • Оренбург – Ростов 0:1

Очные встречи

  • Спартак – Оренбург 2:0
  • Оренбург – Спартак 2:0
  • Оренбург – Спартак 0:0

Прогноз на матч «Спартак» – «Оренбург»

Если «красно-белые» не хотят окончательно и бесповоротно выпасть из чемпионской гонки они просто обязаны обыгрывать соперников уровня «Оренбурга». Тем более, когда речь идет о домашних матчах. Ждем, что «Спартак» не просто справится с поставленной задачей, а сделает это достаточно уверенно.

Прогноз: победа «Спартака» с форой -1, коэффициент 1.57. Прогноз на счет – 2:0/3:0.

1.57
Победа «Спартака» с форой -1
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
