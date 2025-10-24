25 октября на «Олд Траффорд» состоится матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон». Команды расположились рядом в таблице и разделены всего одним очком. Оба коллектива демонстрируют атакующий футбол, что делает предстоящую встречу одной из самых интересных в туре.

«Манчестер Юнайтед»

Команда находится на 9-м месте с 13 очками и постепенно набирает форму. Победа над «Ливерпулем» (2:1) стала важным психологическим успехом – впервые за долгое время «Юнайтед» показал баланс между атакой и обороной.В последних пяти матчах команда забила 7 и пропустила 8 голов, демонстрируя склонность к открытой игре. Бриан Мбемо, оформивший 3 мяча, стал лидером атакующих действий. При этом «Юнайтед» продолжает терять концентрацию в обороне: пропускает в 9 из 11 последних матчей. Однако дома команда чувствует себя уверенно – три победы подряд на «Олд Траффорд» подтверждают это.

«Брайтон»

«Брайтон» занимает 10-е место с 12 очками и продолжает радовать болельщиков ярким футболом. «Брайтон» не проигрывает уже четыре тура, забивая при этом в каждом матче. Команда в отличной форме: 14 забитых мячей за 5 последних встреч – лучший показатель среди клубов второй половины таблицы.Главная звезда – Диего Гомес, который забил 5 голов в 9 матчах и регулярно решает исход встреч. Однако «чайки» остаются уязвимыми в защите – пропускают в каждом из десяти последних матчей. При этом на выезде команда играет агрессивно и не боится рисковать, что делает еe опасной в контратаках.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

Победы в 3 последних домашних матчах

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

Пропускает в 9 из 11 последних игр

«Брайтон»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

В среднем: 2.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 8 матчах подряд

14 голов за последние 5 встреч

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»

Обе команды предпочитают атакующий стиль и часто рискуют в защите. «Манчестер Юнайтед» на домашнем поле действует с уверенностью и использует поддержку трибун, но уязвим при контратаках. «Брайтон» же стабильно создаeт моменты, и его атакующая линия способна воспользоваться любыми ошибками обороны хозяев.Можно ожидать активного футбола с обилием опасных моментов. «Юнайтед» будет стремиться контролировать мяч, но «Брайтон» не уступит в скорости и прессинге. Вероятнее всего, обе команды забьют, а исход определят детали – реализация и стандартные положения.

Рекомендованные ставки