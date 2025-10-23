Введите ваш ник на сайте
«Милан» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 24 октября с коэффициентом 1.45

23 октября 2025 10:11
Милан - Пиза
24 окт. 2025, пятница 21:45 | Италия. Серия А, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Милана»
Сделать ставку

24 октября на «Сан-Сиро» состоится матч 8-го тура Серии А, где лидер чемпионата «Милан» примет аутсайдера «Пизу». Хозяева подходят в отличной форме – 16 очков после 7 туров, шесть побед, надeжная серия и отличная реализация в атаке. «Пиза» испытывает большие трудности: 3 очка и 20-е место, серия без побед и минимальная результативность. На бумаге разгром ожидаем, но детали стоит разобрать.

«Милан»

«Милан» стабилен в обороне и эффективен в атаке: 10 голов за последние пять матчей и всего 2 пропущенных. Кристиан Пулишич набрал форму и лидирует в бомбардирской гонке клуба. Команда не проигрывает уже 6–7 матчей во всех турнирах, дома играет уверенно, агрессивно прессингует и контролирует темп. Важный фактор – глубина состава и способность развивать преимущество после перехвата.

«Пиза»

«Пиза» практически не забивает: средний показатель последних пяти матчей – 0.4 гола, в трех турах подряд команда всe же попадала в сетку, но системных атакующих решений мало. Оборона пропускает в среднем 1.6 за игру, что против атак «Милана» может обернуться быстро пропущенными голами. Психологически гостям тяжело, но возможны редкие контратаки и упование на стандарты.

Факты о командах

«Милан»

  • После 7 туров – 16 очков, 1-е место.
  • Не проигрывает в 6 последних матчах.
  • В последних 5 играх забил 10 и пропустил 2.

«Пиза»

  • После 7 туров – 3 очка, 20-е место.
  • Не может выиграть в 8 последних матчах.
  • В последних 5 играх забил 2 и пропустил 8.

Прогноз

С учeтом разницы в классе, игровом ресурсе и домашнем факторе «Милан» выглядит явным фаворитом. Оборона «Пизы» уязвима против быстрого перехода хозяев в атаку, а у «Милана» высокое качество реализации. Ожидаю уверенную победу «Милана» с несколькими забитыми мячами, но риск гола гостей сохраняется из-за их привычки находить моменты в отдельных встречах. Вероятный сценарий – 3:0 или 2:0 в пользу хозяев, возможен и вариант 3:1 если «Пиза» воспользуется контратакой.

Рекомендации для ставки

  • Победа «Милана» – коэффициент 1.45
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.70

1.45
Победа «Милана»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Пиза Милан
18+
  • Читайте нас: 