24 октября на «Сан-Сиро» состоится матч 8-го тура Серии А, где лидер чемпионата «Милан» примет аутсайдера «Пизу». Хозяева подходят в отличной форме – 16 очков после 7 туров, шесть побед, надeжная серия и отличная реализация в атаке. «Пиза» испытывает большие трудности: 3 очка и 20-е место, серия без побед и минимальная результативность. На бумаге разгром ожидаем, но детали стоит разобрать.

«Милан»

«Милан» стабилен в обороне и эффективен в атаке: 10 голов за последние пять матчей и всего 2 пропущенных. Кристиан Пулишич набрал форму и лидирует в бомбардирской гонке клуба. Команда не проигрывает уже 6–7 матчей во всех турнирах, дома играет уверенно, агрессивно прессингует и контролирует темп. Важный фактор – глубина состава и способность развивать преимущество после перехвата.

«Пиза»

«Пиза» практически не забивает: средний показатель последних пяти матчей – 0.4 гола, в трех турах подряд команда всe же попадала в сетку, но системных атакующих решений мало. Оборона пропускает в среднем 1.6 за игру, что против атак «Милана» может обернуться быстро пропущенными голами. Психологически гостям тяжело, но возможны редкие контратаки и упование на стандарты.

Факты о командах

«Милан»

После 7 туров – 16 очков, 1-е место.

Не проигрывает в 6 последних матчах.

В последних 5 играх забил 10 и пропустил 2.

«Пиза»

После 7 туров – 3 очка, 20-е место.

Не может выиграть в 8 последних матчах.

В последних 5 играх забил 2 и пропустил 8.

Прогноз

С учeтом разницы в классе, игровом ресурсе и домашнем факторе «Милан» выглядит явным фаворитом. Оборона «Пизы» уязвима против быстрого перехода хозяев в атаку, а у «Милана» высокое качество реализации. Ожидаю уверенную победу «Милана» с несколькими забитыми мячами, но риск гола гостей сохраняется из-за их привычки находить моменты в отдельных встречах. Вероятный сценарий – 3:0 или 2:0 в пользу хозяев, возможен и вариант 3:1 если «Пиза» воспользуется контратакой.

Рекомендации для ставки