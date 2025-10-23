Введите ваш ник на сайте
«КАМАЗ» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 24 октября с коэффициентом 2.10

23 октября 2025 9:41
КАМАЗ - Енисей
24 окт. 2025, пятница 17:15 | Россия. PARI Первая лига, 16 тур
2.10
Победа «КАМАЗа»
24 октября на стадионе в Набережных Челнах состоится матч 16-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Енисеем». Обе команды демонстрируют боеспособную форму, но решают разные задачи: хозяева держатся в верхней части таблицы, тогда как гости стремятся оторваться от зоны снижения. Игра обещает быть упорной, ведь «КАМАЗ» силeн дома, а «Енисей» набрал неплохой ход.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов уверенно проводит сезон и после 15 туров набрала 23 очка, занимая 7-е место. «КАМАЗ» результативен в атаке – в пяти последних матчах забил 10 мячей. Однако оборона не безупречна: 6 пропущенных голов за тот же отрезок. Ключевую роль играет форвард Руслан Апеков, на счету которого 7 мячей в 14 встречах. Дома «КАМАЗ» стабильно набирает очки – не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а также регулярно забивает минимум один гол. Команда играет первым номером и активно использует фланги для давления на соперника.

«Енисей»

Красноярский клуб после неудачного старта набирает форму и постепенно поднимается в таблице. После 15 туров у «Енисея» 17 очков и 11-я позиция. В последних трeх турах команда не проигрывает, показывая надeжную оборону и уверенное движение вперeд.За пять матчей сибиряки забили 6 мячей и пропустили лишь 4, а в атаке выделяется Астемир Хашкулов, оформивший 3 гола в 7 матчах. На выезде «Енисей» действует прагматично: редко побеждает, но и не позволяет соперникам создавать много моментов.

Факты о командах

«КАМАЗ»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома.
  • Забивает в 4 последних матчах подряд.
  • Пропускает в среднем 1,2 гола за игру.
  • Отличается высоким процентом реализации моментов (около 30%).

«Енисей»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в среднем 0,8 гола за игру.
  • Забивает в 3 матчах подряд.
  • Уверенно действует в концовках – 4 из 6 голов забиты после 70-й минуты.

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Енисей»

Обе команды показывают достойный уровень, но на своeм поле «КАМАЗ» выглядит убедительнее. Команда стабильно забивает, активно использует фланги и умеет дожимать соперников во втором тайме. «Енисей» прибавил в надeжности, но в атаке на выезде действует сдержанно.Ожидается плотный и не слишком результативный матч с небольшим перевесом хозяев. «КАМАЗ» может добиться победы с минимальным счeтом, но при этом вероятно, что «Енисей» также создаст хотя бы один момент для взятия ворот.

Рекомендованные ставки

  • Победа «КАМАЗа» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

2.10
Победа «КАМАЗа»
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Енисей КАМАЗ
18+
