«Сельта» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 23 октября с коэффициентом 1.88

22 октября 2025 10:35
Сельта - Ницца
23 окт. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 3 тур
23 октября на стадионе «Балаидос» в Виго состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором испанская «Сельта» примет французскую «Ниццу». Обе команды идут в середине группы, и эта встреча может определить их шансы на выход в плей-офф.

«Сельта»

Команда из Виго демонстрирует стабильность в атаке, но при этом регулярно допускает ошибки в обороне. В последних пяти матчах «Сельта» забила 7 и пропустила столько же голов, а в 11 играх подряд неизменно пропускает. При этом дома она чувствует себя уверенно – шесть матчей без поражений при поддержке болельщиков.В Лиге Европы «Сельта» уверенно обыграла ПАОК (3:1), что подтвердило высокий потенциал нападения. Средняя результативность – 1,4 гола за матч – делает команду опасной у ворот соперников, но оборона остаeтся слабым местом.

«Ницца»

Французская команда проводит неровный отрезок. После поражения от «Фенербахче» (1:2) в Лиге Европы подопечные из Ниццы не могут выиграть в еврокубках уже семь выездных встреч подряд. При этом в национальном чемпионате команда стабильно набирает очки, сыграв вничью с «Монако» и победив «Лион» (3:2).За последние пять матчей «Ницца» забила 8 и пропустила 9 голов, демонстрируя активный атакующий стиль, но при этом неустойчивость в обороне. Команда забивает в девяти встречах подряд, однако пропускает практически в каждом матче.

Факты о командах

«Сельта»

  • Не проигрывает дома в шести последних матчах.
  • Пропускает в 11 матчах подряд.
  • Забивает в 10 последних встречах.

«Ницца»

  • Не выигрывает в семи выездных матчах Лиги Европы.
  • Забивает в девяти последних играх.
  • Пропускает в шести матчах подряд.

Прогноз на матч «Сельта» – «Ницца»

Обе команды подходят к встрече с выраженным атакующим потенциалом, но при этом уязвимыми защитными линиями. «Сельта» дома играет агрессивно, пытаясь сразу захватить инициативу, а «Ницца» хорошо контратакует и способна воспользоваться открытым пространством.Скорее всего, матч пройдет в обоюдоострой манере: испанцы постараются реализовать преимущество домашнего поля, но французы найдут свои моменты у ворот соперника. Учитывая статистику, логично ожидать обмена голами, а также активного первого тайма.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.88
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

Автор: Миронов Николай
Лига Европы Ницца Сельта
Рекомендуем
18+
