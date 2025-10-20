20 октября на «Оболонь-Арене» состоится матч девятого тура украинской Премьер-лиги между «Кудровкой» и «Металлистом 1925». Команды находятся в разной игровой форме, но обе демонстрируют неплохие атакующие показатели, что обещает открытый и результативный поединок.

«Кудровка»

Новичок Премьер-лиги проводит неудачный отрезок – всего одно очко в трeх последних турах. После поражения от «Кривбасса» (1:3) команда остаeтся в нижней части таблицы. Главная проблема – слабая оборона: в восьми турах уже 17 пропущенных голов, а в последних пяти встречах в среднем по два мяча за матч. При этом команда почти всегда забивает – в каждом из пяти последних матчей. На своeм поле «Кудровка» чувствует себя увереннее: в пяти последних домашних играх не проигрывала и регулярно брала очки.

«Металлист 1925»

Команда из Харькова выглядит заметно стабильнее и идeт в верхней части таблицы. После ничьей с «Динамо» (1:1) и побед над «Колосом» (1:0) и «СК Полтава» (2:0) коллектив продолжает серию из десяти матчей без поражений. «Металлист 1925» набрал ход в атаке – 11 голов в последних пяти встречах при среднем показателе 2.2 за игру. Оборона также на уровне: лишь три пропущенных мяча за пять матчей. Команда уверенно чувствует себя как дома, так и в гостях, где играет организованно и без провалов.

Факты о командах

«Кудровка»

Пропускает в 8 матчах подряд

В последних 5 играх: 5 забитых и 10 пропущенных

Средние показатели: 1.0 забитого и 2.0 пропущенного за игру

Не проигрывает в 5 домашних матчах

Пропускает в каждом из последних 5 матчей

«Металлист 1925»

Не проигрывает в 10 последних матчах

Забивает в 10 матчах подряд

В последних 5 играх: 11 забитых и 3 пропущенных

Средние показатели: 2.2 забитого и 0.6 пропущенного за игру

6 матчей без поражений в Премьер-лиге

Прогноз на матч «Кудровка» – «Металлист 1925»

Форма гостей значительно стабильнее: команда уверенно набирает очки и почти не допускает ошибок в обороне. «Кудровка» играет смело, но слишком уязвима при позиционных атаках соперника, особенно против более организованных команд. С учeтом атакующего потенциала «Металлиста 1925» и слабости защиты хозяев, гости имеют высокие шансы увезти три очка. При этом «Кудровка» способна забить на своeм поле – матч, скорее всего, получится результативным.

Рекомендованные ставки