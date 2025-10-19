Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Черноморец» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.92

19 октября 2025 8:03
Черноморец - Нефтехимик
20 окт. 2025, понедельник 18:30 | Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Победа «Черноморца»
Сделать ставку

20 октября в 15-м туре Первой лиги «Черноморец» из Новороссийска примет нижнекамский «Нефтехимик». Обе команды идут в середине таблицы и борются за стабильность, однако демонстрируют противоположные тенденции: хозяева уверенно выступают дома, а гости теряют очки в матчах с аутсайдерами.

«Черноморец»

После неудачи в Волгограде (0:2 с «Ротором») команда всe же выглядит достаточно сбалансированной. В последних пяти матчах она забила 8 и пропустила 5 мячей, что говорит о хорошем балансе между линиями. Особенно эффективно «Черноморец» действует дома – три победы подряд в Первой лиге. Саид Алиев остаeтся главным оружием в атаке, забив 5 голов в сезоне. Несмотря на неудачу в Кубке, «Черноморец» прибавил в организации и уверенно контролирует игру при поддержке трибун.

«Нефтехимик»

Команда из Нижнекамска идeт девятой и показывает более прагматичный футбол. В последних пяти встречах она забила и пропустила по пять мячей, сохранив стабильные, но не выдающиеся результаты. В предыдущем туре «Нефтехимик» неожиданно уступил «Чайке» (2:3), хотя по игре выглядел не хуже. Давид Кокоев, лучший бомбардир клуба, забил 3 мяча, однако в целом атака гостей действует не слишком остро. Тем не менее «Нефтехимик» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и остаeтся неудобным соперником для большинства команд лиги.

Факты о командах

«Черноморец»

  • Победы в 3 последних домашних матчах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних игр
  • В последних 5 матчах: 8 забитых и 5 пропущенных
  • В среднем 1.6 забитого и 1.0 пропущенного за игру
  • Саид Алиев – 5 голов в 15 матчах

«Нефтехимик»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В последних 5 играх: 5 забитых и 5 пропущенных
  • В среднем 1.0 забитого и 1.0 пропущенного за игру
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Победы чередуются с ничьими и минимальными поражениями

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
3
Забитых мячей
2
0.75
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 33 тур
Нефтехимик
0 : 2
19.05.2025
Черноморец
Россия. Первая лига, 15 тур
Черноморец
0 : 0
19.10.2024
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 20 тур
Черноморец
0 : 1
26.11.2023
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 4 тур
Нефтехимик
1 : 1
06.08.2023
Черноморец

Прогноз на матч «Черноморец» – «Нефтехимик»

Матч обещает быть равным, но у «Черноморца» есть ощутимое преимущество за счeт уверенной игры на своeм поле. Команда активно использует фланги и хорошо реализует моменты, тогда как «Нефтехимик» играет осторожно и редко рискует впереди. Учитывая домашнюю серию побед хозяев и средние показатели гостей, логично ожидать, что «Черноморец» не проиграет. При этом вряд ли стоит ждать большого количества голов – обе команды действуют организованно и предпочитают надeжность результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Черноморца» – коэффициент 1.92
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.92
Победа «Черноморца»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Черноморец
Другие прогнозы
19.10.2025
14:00
1.50
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна - Динамо Вг
Победа «Динамо Вологда»
19.10.2025
17:45
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Хераклес - Фейеноорд
Победа «Фейеноорда» с форой -1,5
19.10.2025
17:45
3.65
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Халидж - Аль-Рияд
Ничья
19.10.2025
18:00
1.74
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты - Эпицентр
Победа «Карпат» и тотал больше 1,5
19.10.2025
18:10
1.75
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун - Дамак
Победа «Аль-Таавуна»
19.10.2025
18:15
2.95
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян - Брест
Победа «Бреста»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 