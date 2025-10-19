20 октября в 15-м туре Первой лиги «Черноморец» из Новороссийска примет нижнекамский «Нефтехимик». Обе команды идут в середине таблицы и борются за стабильность, однако демонстрируют противоположные тенденции: хозяева уверенно выступают дома, а гости теряют очки в матчах с аутсайдерами.

«Черноморец»

После неудачи в Волгограде (0:2 с «Ротором») команда всe же выглядит достаточно сбалансированной. В последних пяти матчах она забила 8 и пропустила 5 мячей, что говорит о хорошем балансе между линиями. Особенно эффективно «Черноморец» действует дома – три победы подряд в Первой лиге. Саид Алиев остаeтся главным оружием в атаке, забив 5 голов в сезоне. Несмотря на неудачу в Кубке, «Черноморец» прибавил в организации и уверенно контролирует игру при поддержке трибун.

«Нефтехимик»

Команда из Нижнекамска идeт девятой и показывает более прагматичный футбол. В последних пяти встречах она забила и пропустила по пять мячей, сохранив стабильные, но не выдающиеся результаты. В предыдущем туре «Нефтехимик» неожиданно уступил «Чайке» (2:3), хотя по игре выглядел не хуже. Давид Кокоев, лучший бомбардир клуба, забил 3 мяча, однако в целом атака гостей действует не слишком остро. Тем не менее «Нефтехимик» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и остаeтся неудобным соперником для большинства команд лиги.

Факты о командах

«Черноморец»

Победы в 3 последних домашних матчах

Не проигрывает в 5 из 7 последних игр

В последних 5 матчах: 8 забитых и 5 пропущенных

В среднем 1.6 забитого и 1.0 пропущенного за игру

Саид Алиев – 5 голов в 15 матчах

«Нефтехимик»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В последних 5 играх: 5 забитых и 5 пропущенных

В среднем 1.0 забитого и 1.0 пропущенного за игру

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Победы чередуются с ничьими и минимальными поражениями

Прогноз на матч «Черноморец» – «Нефтехимик»

Матч обещает быть равным, но у «Черноморца» есть ощутимое преимущество за счeт уверенной игры на своeм поле. Команда активно использует фланги и хорошо реализует моменты, тогда как «Нефтехимик» играет осторожно и редко рискует впереди. Учитывая домашнюю серию побед хозяев и средние показатели гостей, логично ожидать, что «Черноморец» не проиграет. При этом вряд ли стоит ждать большого количества голов – обе команды действуют организованно и предпочитают надeжность результативности.

