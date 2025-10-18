В воскресенье, 19 октября, в 25-м туре Премьер-лиги Казахстана встречаются «Астана» и «Актобе». Игра состоится в Астане, начало – в 15:00 (мск).

«Астана»

Команда Григория Бабаяна располагается на 2-й позиции, набрав 53 очка. «Астана» добыла 16 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 60:26.

Последние результаты «Астаны» в Премьер-лиге:

28.09.25 «Окжетпес» – «Астана» – 1:2;

19.09.25 «Тобол» – «Астана» – 2:3;

14.09.25 «Астана» – «Елимай» – 3:3.

«Актобе»

«Актобе» набрал 42 очка и занимает 4-е место. Подопечные Вячеслава Левчука добыли 13 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 34:22.

Предыдущие результаты «Актобе» в Премьер-лиге:

27.09.25 «Актобе» – «Кызыл-Жар» – 1:0;

20.09.25 «Улытау» – «Актобе» – 2:1;

14.09.25 «Кайрат» – «Актобе» – 1:0.

Очные встречи в Премьер-лиге

22.06.25 «Актобе» – «Астана» – 0:1;

27.10.24 «Астана» – «Актобе» – 2:0;

04.05.24 «Актобе» – «Астана» – 1:1;

30.09.23 «Актобе» – «Астана» – 2:0;

14.03.23 «Астана» – «Актобе» – 1:4.

Прогноз на матч «Астана» – «Актобе»

«Астана» сохранит шансы на чемпионство только в случае победы. «Актобе» уже потерял шансы на еврокубки и топ-3.