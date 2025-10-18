Введите ваш ник на сайте
«Астана» – «Актобе»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.50

18 октября 2025 15:08
Астана - Актобе
19 окт. 2025, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа «Астаны»
Сделать ставку

В воскресенье, 19 октября, в 25-м туре Премьер-лиги Казахстана встречаются «Астана» и «Актобе». Игра состоится в Астане, начало – в 15:00 (мск).

«Астана»

Команда Григория Бабаяна располагается на 2-й позиции, набрав 53 очка. «Астана» добыла 16 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 60:26.

Последние результаты «Астаны» в Премьер-лиге:

  • 28.09.25 «Окжетпес» – «Астана» – 1:2;
  • 19.09.25 «Тобол» – «Астана» – 2:3;
  • 14.09.25 «Астана» – «Елимай» – 3:3.

«Актобе»

«Актобе» набрал 42 очка и занимает 4-е место. Подопечные Вячеслава Левчука добыли 13 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 34:22.

Предыдущие результаты «Актобе» в Премьер-лиге:

  • 27.09.25 «Актобе» – «Кызыл-Жар» – 1:0;

  • 20.09.25 «Улытау» – «Актобе» – 2:1;

  • 14.09.25 «Кайрат» – «Актобе» – 1:0.

Очные встречи в Премьер-лиге

  • 22.06.25 «Актобе» – «Астана» – 0:1;
  • 27.10.24 «Астана» – «Актобе» – 2:0;
  • 04.05.24 «Актобе» – «Астана» – 1:1;
  • 30.09.23 «Актобе» – «Астана» – 2:0;
  • 14.03.23 «Астана» – «Актобе» – 1:4.

Прогноз на матч «Астана» – «Актобе»

«Астана» сохранит шансы на чемпионство только в случае победы. «Актобе» уже потерял шансы на еврокубки и топ-3.

  • Прогноз – П1 с кф. 1.50.
  • Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 12.00.

1.50
Победа «Астаны»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Актобе Астана
