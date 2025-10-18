В воскресенье, 19 октября, в 5-м туре саудовской Про-Лиги встречаются «Аль-Халидж» и «Аль-Рияд». Игра состоится в Даммаме, начало – в 17:45 (мск).

«Аль-Халидж»

Команда Педру Эмануэла находится на 10-й позиции в Про-Лиге, набрав 6 очков. «Аль-Халидж» добыл 2 победы и потерпел 2 поражения, разница мячей – 8:4.

Последние результаты «Аль-Халиджа»:

25.09.25 «Аль-Халидж» – «Аль-Таавун» – 0:1 Про-Лига;

22.09.25 «Аль-Таи» – «Аль-Халидж» – 0:5 Кубок;

19.09.25 «Аль-Кадисия» – «Аль-Халидж» – 2:1 Про-Лига.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» набрал 3 очка и занимает 13-е место. Подопечные Хавьера Кальехи добыли 1 победу и потерпели 3 поражения, разница мячей – 5:11.

Предыдущие результаты «Аль-Рияда»:

27.09.25 «Аль-Рияд» – «Неом» – 2:3 Про-Лига;

24.09.25 «Аль-Джубайр» – «Аль-Рияд» – 0:1 Кубок;

20.09.25 «Аль-Наср» – «Аль-Рияд» – 5:1 Про-Лига.

Очные встречи в Про-Лиге

10.05.25 «Аль-Халидж» – «Аль-Рияд» – 1:2;

09.01.25 «Аль-Рияд» – «Аль-Халидж» – 2:2;

27.05.24 «Аль-Халидж» – «Аль-Рияд» – 1:2;

16.12.23 «Аль-Рияд» – «Аль-Халидж» – 0:1.

Прогноз на матч «Аль-Халидж» – «Аль-Рияд»

Тенденция не выигрывать на своем поле в очных поединках этих команд продолжится.