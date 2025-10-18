19 октября на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Мадриде состоится матч 9 тура Ла Лиги, где «Хетафе» примет лидера чемпионата «Реал». Хозяева будут пытаться использовать домашние условия, но соперник подходит к встрече в оптимальной форме, демонстрируя мощную атаку. Матч обещает быть динамичным с голевыми моментами с обеих сторон.
«Хетафе»
«Хетафе» подходит к матчу после поражения от «Осасуны» (1:2). Команда набрала 11 очков и занимает 11 место. Главный бомбардир – Адриан Лисо, который забил 3 гола в 5 матчах. В последних 5 играх «Хетафе» забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1.4. Команда стабильно создает моменты, но оборона уязвима, что может сказаться против «Реала».
«Реал»
«Реал» лидирует в турнирной таблице с 21 очком. В прошлом туре команда победила «Вильярреал» 3:1. Килиан Мбаппе забил 15 голов в 13 матчах, демонстрируя высокую результативность. «Реал» забивает в среднем 3.2 гола за последние 5 игр, пропуская 1.4. Команда отличается мощной атакой и стабильной игрой в защите, что делает еe явным фаворитом предстоящего поединка.
Факты о командах
«Хетафе»
- Не может выиграть в 4 последних матчах
- Среднее количество голов за последние 5 игр: 1 забито, 1.4 пропущено
- Забивает в 3 последних матчах Ла Лиги
- Адриан Лисо – лучший бомбардир команды
«Реал»
- Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
- Среднее количество голов за последние 5 игр: 3.2 забито, 1.4 пропущено
- Забивает в 17 матчах Ла Лиги подряд
- Килиан Мбаппе – лучший бомбардир команды
Прогноз на матч «Хетафе» – «Реал»
«Реал» подходит к матчу в отличной форме, с мощной атакой и стабильной обороной. «Хетафе» будет пытаться использовать домашний фактор и контратаки, но большая вероятность того, что гости сохранят преимущество. Ожидается результативная встреча с преимущественным исходом в пользу «Реала».
Рекомендованные ставки
- Победа «Реал» – коэффициент 1.43
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80