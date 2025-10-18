19 октября на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Мадриде состоится матч 9 тура Ла Лиги, где «Хетафе» примет лидера чемпионата «Реал». Хозяева будут пытаться использовать домашние условия, но соперник подходит к встрече в оптимальной форме, демонстрируя мощную атаку. Матч обещает быть динамичным с голевыми моментами с обеих сторон.

«Хетафе»

«Хетафе» подходит к матчу после поражения от «Осасуны» (1:2). Команда набрала 11 очков и занимает 11 место. Главный бомбардир – Адриан Лисо, который забил 3 гола в 5 матчах. В последних 5 играх «Хетафе» забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1.4. Команда стабильно создает моменты, но оборона уязвима, что может сказаться против «Реала».

«Реал»

«Реал» лидирует в турнирной таблице с 21 очком. В прошлом туре команда победила «Вильярреал» 3:1. Килиан Мбаппе забил 15 голов в 13 матчах, демонстрируя высокую результативность. «Реал» забивает в среднем 3.2 гола за последние 5 игр, пропуская 1.4. Команда отличается мощной атакой и стабильной игрой в защите, что делает еe явным фаворитом предстоящего поединка.

Факты о командах

«Хетафе»

Не может выиграть в 4 последних матчах

Среднее количество голов за последние 5 игр: 1 забито, 1.4 пропущено

Забивает в 3 последних матчах Ла Лиги

Адриан Лисо – лучший бомбардир команды

«Реал»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Среднее количество голов за последние 5 игр: 3.2 забито, 1.4 пропущено

Забивает в 17 матчах Ла Лиги подряд

Килиан Мбаппе – лучший бомбардир команды

Прогноз на матч «Хетафе» – «Реал»

«Реал» подходит к матчу в отличной форме, с мощной атакой и стабильной обороной. «Хетафе» будет пытаться использовать домашний фактор и контратаки, но большая вероятность того, что гости сохранят преимущество. Ожидается результативная встреча с преимущественным исходом в пользу «Реала».

Рекомендованные ставки