Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хетафе» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.43

18 октября 2025 12:11
Хетафе - Реал
19 окт. 2025, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.43
Победа «Реала»
Сделать ставку

19 октября на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Мадриде состоится матч 9 тура Ла Лиги, где «Хетафе» примет лидера чемпионата «Реал». Хозяева будут пытаться использовать домашние условия, но соперник подходит к встрече в оптимальной форме, демонстрируя мощную атаку. Матч обещает быть динамичным с голевыми моментами с обеих сторон.

«Хетафе»

«Хетафе» подходит к матчу после поражения от «Осасуны» (1:2). Команда набрала 11 очков и занимает 11 место. Главный бомбардир – Адриан Лисо, который забил 3 гола в 5 матчах. В последних 5 играх «Хетафе» забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1.4. Команда стабильно создает моменты, но оборона уязвима, что может сказаться против «Реала».

«Реал»

«Реал» лидирует в турнирной таблице с 21 очком. В прошлом туре команда победила «Вильярреал» 3:1. Килиан Мбаппе забил 15 голов в 13 матчах, демонстрируя высокую результативность. «Реал» забивает в среднем 3.2 гола за последние 5 игр, пропуская 1.4. Команда отличается мощной атакой и стабильной игрой в защите, что делает еe явным фаворитом предстоящего поединка.

Факты о командах

«Хетафе»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах
  • Среднее количество голов за последние 5 игр: 1 забито, 1.4 пропущено
  • Забивает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Адриан Лисо – лучший бомбардир команды

«Реал»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Среднее количество голов за последние 5 игр: 3.2 забито, 1.4 пропущено
  • Забивает в 17 матчах Ла Лиги подряд
  • Килиан Мбаппе – лучший бомбардир команды

Прогноз на матч «Хетафе» – «Реал»

«Реал» подходит к матчу в отличной форме, с мощной атакой и стабильной обороной. «Хетафе» будет пытаться использовать домашний фактор и контратаки, но большая вероятность того, что гости сохранят преимущество. Ожидается результативная встреча с преимущественным исходом в пользу «Реала».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Реал» – коэффициент 1.43
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.43
Победа «Реала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Реал Хетафе
Другие прогнозы
19.10.2025
10:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей - Спартак К
Победа «Спартака»
19.10.2025
12:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Тюмень - Динамо-2
Победа «Тюмени»
19.10.2025
12:00
2.40
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск - Арсенал
Победа «Челябинска»
19.10.2025
13:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Леон Сатурн - Космос
Победа «Леон Сатурн»
19.10.2025
13:00
2.06
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ - Колос
Победа «ЛНЗ»
19.10.2025
13:00
1.77
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк - Молодечно
Победа «Слуцка»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 