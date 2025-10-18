Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.6

18 октября 2025 10:25
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
19 окт. 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа Ливерпуля
Сделать ставку

19 октября на стадионе «Энфилд» состоится захватывающая встреча 8-го тура Премьер-лиги Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Ожидается интенсивная игра, в которой обе команды будут стремиться вернуться в победный ритм. Ливерпуль после неудачи против Челси будет искать возможность закрепиться на вершине, в то время как Манчестер Юнайтед также настроен на улучшение своей формы.

«Ливерпуль»

После 7 туров «Ливерпуль» имеет 15 очков и занимает 2 место в Премьер-лиге. В последних 5 матчах команда показала неустойчивые результаты, забив 6 голов и пропустив 7. Проблемы в обороне остаются, но атакующие действия команды стабильно приносят плоды. Юго Экитике, с 5 голами в 10 матчах, является лидером в атаке. Ливерпуль сохраняет опасность для соперников, но пропускает в 3 последних играх. На своем стадионе команда довольно стабильна, однако по уровню игры ей нужно улучшить защиту, чтобы снова претендовать на титул.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и занимает 10 место в таблице, что является не самым лучшим результатом для команды. Однако, в последних матчах клуб продемонстрировал хорошие атакующие действия, забив 8 голов в последних 5 играх. Проблемы возникают в обороне, так как команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру. Бруну Фернандеш с 2 голами в 10 матчах – лучший бомбардир команды. С учетом формы атакующих игроков и слабости обороны, Манчестер Юнайтед будет надеяться на свою мощную атаку в этом поединке.

Факты о командах

«Ливерпуль»

  • Не проигрывает в 4 последних домашних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей

«Манчестер Юнайтед»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

В предстоящем матче Ливерпуль будет явным фаворитом на своем поле, однако не стоит недооценивать Манчестер Юнайтед, который обладает хорошей атакой, несмотря на проблемы в защите. Ожидается, что обе команды будут активно атаковать, так как обе пропускают довольно много, но и способны забивать. Ливерпуль в этом сезоне показывает хорошие результаты в атаке и может воспользоваться неустойчивой защитой Манчестер Юнайтед.

Рекомендованные ставки

  • Победа Ливерпуля – коэффициент 1.6
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.60
Победа Ливерпуля
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Другие прогнозы
19.10.2025
10:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей - Спартак К
Победа «Спартака»
19.10.2025
12:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Тюмень - Динамо-2
Победа «Тюмени»
19.10.2025
12:00
2.40
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск - Арсенал
Победа «Челябинска»
19.10.2025
13:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Леон Сатурн - Космос
Победа «Леон Сатурн»
19.10.2025
13:00
2.06
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ - Колос
Победа «ЛНЗ»
19.10.2025
13:00
1.77
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк - Молодечно
Победа «Слуцка»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 