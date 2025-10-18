«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.6

19 октября на стадионе «Энфилд» состоится захватывающая встреча 8-го тура Премьер-лиги Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Ожидается интенсивная игра, в которой обе команды будут стремиться вернуться в победный ритм. Ливерпуль после неудачи против Челси будет искать возможность закрепиться на вершине, в то время как Манчестер Юнайтед также настроен на улучшение своей формы.

«Ливерпуль»

После 7 туров «Ливерпуль» имеет 15 очков и занимает 2 место в Премьер-лиге. В последних 5 матчах команда показала неустойчивые результаты, забив 6 голов и пропустив 7. Проблемы в обороне остаются, но атакующие действия команды стабильно приносят плоды. Юго Экитике, с 5 голами в 10 матчах, является лидером в атаке. Ливерпуль сохраняет опасность для соперников, но пропускает в 3 последних играх. На своем стадионе команда довольно стабильна, однако по уровню игры ей нужно улучшить защиту, чтобы снова претендовать на титул.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и занимает 10 место в таблице, что является не самым лучшим результатом для команды. Однако, в последних матчах клуб продемонстрировал хорошие атакующие действия, забив 8 голов в последних 5 играх. Проблемы возникают в обороне, так как команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру. Бруну Фернандеш с 2 голами в 10 матчах – лучший бомбардир команды. С учетом формы атакующих игроков и слабости обороны, Манчестер Юнайтед будет надеяться на свою мощную атаку в этом поединке.

Факты о командах

«Ливерпуль»

Не проигрывает в 4 последних домашних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает в 3 из 5 последних матчей

«Манчестер Юнайтед»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

В предстоящем матче Ливерпуль будет явным фаворитом на своем поле, однако не стоит недооценивать Манчестер Юнайтед, который обладает хорошей атакой, несмотря на проблемы в защите. Ожидается, что обе команды будут активно атаковать, так как обе пропускают довольно много, но и способны забивать. Ливерпуль в этом сезоне показывает хорошие результаты в атаке и может воспользоваться неустойчивой защитой Манчестер Юнайтед.

Рекомендованные ставки