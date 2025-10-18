19 октября 2025 года в 18:00 состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги. Львовские «Карпаты» попробуют разжиться очками в матче с «Эпицентром».
«Карпаты»
Львовяне традиционно зашли в УПЛ, объявив о наличии амбиций бороться чуть ли не за топ-5. Пока получается с переменным успехом – «Карпаты» чередуют яркие матчи (например, «перестрелка» с киевским «Динамо») с откровенными провалами. На данный момент «бело-зеленые» лишь 8-е в турнирной таблице.
Последние три игры:
- Александрия – Карпаты 0:2
- Карпаты – Динамо Киев 3:3
- Оболонь – Карпаты 0:2
«Эпицентр»
«Эпицентр» – дебютант украинской Премьер-Лиги и первый выход в элиту оборачивается настоящей катастрофой. Подопечные бывалого тренера Сергея Нагорняка валятся со страшной силой – жалкие три балла после 8 туров. При этом и качество игры вызывает очень много вопросов (особенно по части оборонительных действий).
Последние три игры:
- Эпицентр – Заря 1:2
- Кудровка – Эпицентр 2:1
- Эпицентр – Кривбасс 4:5
Очные встречи
- Эпицентр – Карпаты 3:2
- Карпаты – Эпицентр 2:0
- Эпицентр – Карпаты 1:0
Прогноз на матч «Карпаты» – «Эпицентр»
Если «Карпаты» и правда рассчитывают на место в еврокубках, то просто не имеют права раздавать очки всем нуждающимся. Домашняя игра с «Эпицентром» – must win для «бело-зеленых» и мы считаем, что львовяне оправдают статус явного фаворита.
Прогноз: победа «Карпат» и тотал больше 1,5 голов. Коэффициент – 1.74. Прогноз на счет – 3:1.