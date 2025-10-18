Введите ваш ник на сайте
«Карпаты» - «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.74

18 октября 2025 10:22
Карпаты - Эпицентр
19 окт. 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.74
Победа «Карпат» и тотал больше 1,5
Сделать ставку

19 октября 2025 года в 18:00 состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги. Львовские «Карпаты» попробуют разжиться очками в матче с «Эпицентром».

«Карпаты»

Львовяне традиционно зашли в УПЛ, объявив о наличии амбиций бороться чуть ли не за топ-5. Пока получается с переменным успехом – «Карпаты» чередуют яркие матчи (например, «перестрелка» с киевским «Динамо») с откровенными провалами. На данный момент «бело-зеленые» лишь 8-е в турнирной таблице.

Последние три игры:

  • Александрия – Карпаты 0:2
  • Карпаты – Динамо Киев 3:3
  • Оболонь – Карпаты 0:2

«Эпицентр»

«Эпицентр» – дебютант украинской Премьер-Лиги и первый выход в элиту оборачивается настоящей катастрофой. Подопечные бывалого тренера Сергея Нагорняка валятся со страшной силой – жалкие три балла после 8 туров. При этом и качество игры вызывает очень много вопросов (особенно по части оборонительных действий).

Последние три игры:

  • Эпицентр – Заря 1:2
  • Кудровка – Эпицентр 2:1
  • Эпицентр – Кривбасс 4:5

Очные встречи

  • Эпицентр – Карпаты 3:2
  • Карпаты – Эпицентр 2:0
  • Эпицентр – Карпаты 1:0

Прогноз на матч «Карпаты» – «Эпицентр»

Если «Карпаты» и правда рассчитывают на место в еврокубках, то просто не имеют права раздавать очки всем нуждающимся. Домашняя игра с «Эпицентром» – must win для «бело-зеленых» и мы считаем, что львовяне оправдают статус явного фаворита.

Прогноз: победа «Карпат» и тотал больше 1,5 голов. Коэффициент – 1.74. Прогноз на счет – 3:1.

1.74
Победа «Карпат» и тотал больше 1,5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Эпицентр Карпаты
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 