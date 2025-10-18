19 октября 2025 года в 18:00 состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги. Львовские «Карпаты» попробуют разжиться очками в матче с «Эпицентром».

«Карпаты»

Львовяне традиционно зашли в УПЛ, объявив о наличии амбиций бороться чуть ли не за топ-5. Пока получается с переменным успехом – «Карпаты» чередуют яркие матчи (например, «перестрелка» с киевским «Динамо») с откровенными провалами. На данный момент «бело-зеленые» лишь 8-е в турнирной таблице.

Последние три игры:

Александрия – Карпаты 0:2

Карпаты – Динамо Киев 3:3

Оболонь – Карпаты 0:2

«Эпицентр»

«Эпицентр» – дебютант украинской Премьер-Лиги и первый выход в элиту оборачивается настоящей катастрофой. Подопечные бывалого тренера Сергея Нагорняка валятся со страшной силой – жалкие три балла после 8 туров. При этом и качество игры вызывает очень много вопросов (особенно по части оборонительных действий).

Последние три игры:

Эпицентр – Заря 1:2

Кудровка – Эпицентр 2:1

Эпицентр – Кривбасс 4:5

Очные встречи

Эпицентр – Карпаты 3:2

Карпаты – Эпицентр 2:0

Эпицентр – Карпаты 1:0

Прогноз на матч «Карпаты» – «Эпицентр»

Если «Карпаты» и правда рассчитывают на место в еврокубках, то просто не имеют права раздавать очки всем нуждающимся. Домашняя игра с «Эпицентром» – must win для «бело-зеленых» и мы считаем, что львовяне оправдают статус явного фаворита.

Прогноз: победа «Карпат» и тотал больше 1,5 голов. Коэффициент – 1.74. Прогноз на счет – 3:1.