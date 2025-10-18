19 октября 2025 года в 15:30 состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги. «Верес» встретится с «Александрией».
«Верес»
«Верес», некогда считавшийся «народным клубом», не претендует на великие свершения. Главная цель на сезон – сохранить прописку в УПЛ. В настоящее время команда идет на 12-й строчке в таблице, всего лишь на одно очко опережая зону стыковых матчей.
Последние три игры:
- Оболонь – Верес 1:1
- Верес – Полесье 1:4
- Колос – Верес 0:0
«Александрия»
«Александрия» переживает не лучшие времена после ухода тренера Руслана Ротаня. Клуб, совсем недавно представлявший Украину в европейских турнирах, оказался вовлеченным в борьбу за выживание в УПЛ (суровая реальность местного футбола). «Александрия» набрала всего лишь 7 очков на первом отрезке кампании 2025/2026 и застряла в зоне «стыков».
Последние три игры:
- Александрия – ЛНЗ 1:2
- Александрия – Карпаты 0:2
- Александрия – Полтава 1:0
Очные встречи
- Александрия – Верес 3:1
- Верес – Александрия 1:1
- Верес – Александрия 2:2
Прогноз на матч «Верес» – «Александрия»
Обе команды ведут борьбу за место под Солнцем и очные поединки приобретают максимальное значение. Ждем осторожной игры с минимальным количеством опасных моментов.
Прогноз: тотал меньше 2,5 голов, коэффициент – 1.94. Прогноз на счет – 1:1.