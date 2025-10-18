19 октября 2025 года в 15:30 состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги. «Верес» встретится с «Александрией».

«Верес»

«Верес», некогда считавшийся «народным клубом», не претендует на великие свершения. Главная цель на сезон – сохранить прописку в УПЛ. В настоящее время команда идет на 12-й строчке в таблице, всего лишь на одно очко опережая зону стыковых матчей.

Последние три игры:

Оболонь – Верес 1:1

Верес – Полесье 1:4

Колос – Верес 0:0

«Александрия»

«Александрия» переживает не лучшие времена после ухода тренера Руслана Ротаня. Клуб, совсем недавно представлявший Украину в европейских турнирах, оказался вовлеченным в борьбу за выживание в УПЛ (суровая реальность местного футбола). «Александрия» набрала всего лишь 7 очков на первом отрезке кампании 2025/2026 и застряла в зоне «стыков».

Последние три игры:

Александрия – ЛНЗ 1:2

Александрия – Карпаты 0:2

Александрия – Полтава 1:0

Очные встречи

Александрия – Верес 3:1

Верес – Александрия 1:1

Верес – Александрия 2:2

Прогноз на матч «Верес» – «Александрия»

Обе команды ведут борьбу за место под Солнцем и очные поединки приобретают максимальное значение. Ждем осторожной игры с минимальным количеством опасных моментов.

Прогноз: тотал меньше 2,5 голов, коэффициент – 1.94. Прогноз на счет – 1:1.