«Енисей» – «Спартак Кострома»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.10

19 октября на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске пройдет матч 15-го тура Первой лиги России, в котором встретятся «Енисей» и «Спартак Кострома». Оба клуба имеют амбиции на повышение в классе, но их формы в последние недели значительно различаются.

«Енисей»

После 14 туров «Енисей» набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда из Красноярска не может похвастаться стабильностью, однако в последних играх показывает достойный результат, включая победу над «Волгой Ульяновск» (2:4) и ничью с «Уфой» (1:1) в Кубке России. «Енисей» забивает в среднем 1.40 гола за игру, но также часто пропускает – 1.00 гол за матч. В атаке стоит выделить Тьярона Шери, который забил 3 гола в 7 последних играх.

«Спартак Кострома»

Костромской клуб набрал 29 очков после 14 туров и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Спартак Кострома» стабильно играет в атаке, забив 22 гола в 14 матчах, но при этом также пропускает много – 1.20 гола за матч. Команда из Костромы имеет серию из 3-х ничьих, что подчеркивает еe нестабильность в последних играх. Лидером атаки является Денис Жилмостных, который забил 6 голов в 15 матчах. В предыдущем туре «Спартак Кострома» сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1).

Факты о командах

«Енисей»

Победил в 1 из 3 последних матчей

В последних 5 играх: 1.40 гола за игру и 1.00 пропущенных

В последних 7 матчах забивает в 6 играх

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Спартак Кострома»

Победил в 2 из 5 последних матчей

В последних 5 играх: 1.20 гола за игру и 1.20 пропущенных

Забивает в 13 из 14 последних матчей

Не выиграл в 3 последних матчах подряд

Прогноз на матч

«Енисей» в последних играх выглядит довольно неплохо, несмотря на проблемы с обороной. Однако их атакующие действия остаются на высоком уровне, что позволяет им забивать практически в каждом матче. «Спартак Кострома» в свою очередь также имеет хороший атакующий потенциал, но в последнее время у команды наблюдаются проблемы в защите, что позволит «Енисею» создавать опасные моменты. Команды с равным успехом атакуют, но «Спартак Кострома» имеет преимущества в классе, что может дать им небольшое преимущество в этой встрече.

Рекомендованные ставки: