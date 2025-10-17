17 октября 2025 14:52
Ризеспор - Трабзонспор
18 окт. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 9 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 18 октября, в 9-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Ризеспор» и «Трабзонспор». Игра состоится в Ризе, начало – в 17:00 (мск).
«Ризеспор»
Команда Ильхана Палута набрала 8 очков и располагается на 12-й позиции. «Ризеспор» добыл 2 победы, 2 ничьих и потерпел 3 поражения, разница мячей – 9:11.
Последние результаты «Ризеспора» в Суперлиге:
- 03.10.25 «Антальяспор» – «Ризеспор» – 2:5;
- 28.09.25 «Ризеспор» – «Касымпаша – 1:2;
- 21.09.25 «Коджаелиспор» – «Ризеспор» – 1:1.
«Трабзонспор»
«Трабзонспор» набрал 17 очков и занимает 2-е место. Подопечные Фатиха Текке добыли 5 побед, 2 ничьих и потерпели 1 поражение, разница мячей – 13:6.
Предыдущие результаты «Трабзонспора» в Суперлиге:
- 03.10.25 «Трабзонспор» – «Кайсериспор» – 4:0;
- 27.09.25 «Карагюмрюк» – «Трабзонспор» – 3:4;
- 20.09.25 «Трабзонспор» – «Гандинсеп» – 1:1.
Очные встречи
- 13.04.25 «Трабзонспор» – «Ризеспор» – 2:0;
- 26.02.25 «Трабзонспор» – «Ризеспор» – 5:2;
- 09.11.24 «Ризеспор» – «Трабзонспор» – 3:1;
- 25.01.24 «Ризеспор» – «Трабзонспор» – 1:0;
- 26.08.23 «Трабзонспор» – «Ризеспор» – 2:3.
Прогноз на матч «Ризеспор» – «Трабзонспор»
«Трабзонспор» демонстрирует отличный старт сезона, чего не скажешь о «Ризеспоре».
- Прогноз – П2 с кф. 2.50.
- Прогноз на точный счет – 1:3 с кф. 18.00.
