Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ризеспор» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 2.50

17 октября 2025 14:52
Ризеспор - Трабзонспор
18 окт. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Ризеспора»
Сделать ставку

В субботу, 18 октября, в 9-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Ризеспор» и «Трабзонспор». Игра состоится в Ризе, начало – в 17:00 (мск).

«Ризеспор»

Команда Ильхана Палута набрала 8 очков и располагается на 12-й позиции. «Ризеспор» добыл 2 победы, 2 ничьих и потерпел 3 поражения, разница мячей – 9:11.

Последние результаты «Ризеспора» в Суперлиге:

  • 03.10.25 «Антальяспор» – «Ризеспор» – 2:5;
  • 28.09.25 «Ризеспор» – «Касымпаша – 1:2;
  • 21.09.25 «Коджаелиспор» – «Ризеспор» – 1:1.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» набрал 17 очков и занимает 2-е место. Подопечные Фатиха Текке добыли 5 побед, 2 ничьих и потерпели 1 поражение, разница мячей – 13:6.

Предыдущие результаты «Трабзонспора» в Суперлиге:

  • 03.10.25 «Трабзонспор» – «Кайсериспор» – 4:0;
  • 27.09.25 «Карагюмрюк» – «Трабзонспор» – 3:4;
  • 20.09.25 «Трабзонспор» – «Гандинсеп» – 1:1.

Очные встречи

  • 13.04.25 «Трабзонспор» – «Ризеспор» – 2:0;
  • 26.02.25 «Трабзонспор» – «Ризеспор» – 5:2;
  • 09.11.24 «Ризеспор» – «Трабзонспор» – 3:1;
  • 25.01.24 «Ризеспор» – «Трабзонспор» – 1:0;
  • 26.08.23 «Трабзонспор» – «Ризеспор» – 2:3.

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Трабзонспор»

«Трабзонспор» демонстрирует отличный старт сезона, чего не скажешь о «Ризеспоре».

  • Прогноз – П2 с кф. 2.50.
  • Прогноз на точный счет – 1:3 с кф. 18.00.

2.50
Победа «Ризеспора»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Трабзонспор Ризеспор
Другие прогнозы
17.10.2025
19:00
1.60
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест - Витебск
Победа «Динамо-Брест»
17.10.2025
21:00
1.48
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Ахли - Аль-Шабаб
Победа «Аль-Ахли»
17.10.2025
21:30
1.88
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион - Боруссия М
Победа «Униона»
17.10.2025
21:45
1.86
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ - Страсбур
Победа «ПСЖ» и обе команды забьют
17.10.2025
22:00
1.85
Испания. Примера, 9 тур
Овьедо - Эспаньол
Победа «Эспаньола» с форой (0)
18.10.2025
08:00
1.90
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск - Сокол
Победа «СКА-Хабаровска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 