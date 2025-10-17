В субботу, 18 октября, в 9-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Ризеспор» и «Трабзонспор». Игра состоится в Ризе, начало – в 17:00 (мск).

«Ризеспор»

Команда Ильхана Палута набрала 8 очков и располагается на 12-й позиции. «Ризеспор» добыл 2 победы, 2 ничьих и потерпел 3 поражения, разница мячей – 9:11.

Последние результаты «Ризеспора» в Суперлиге:

03.10.25 «Антальяспор» – «Ризеспор» – 2:5;

28.09.25 «Ризеспор» – «Касымпаша – 1:2;

21.09.25 «Коджаелиспор» – «Ризеспор» – 1:1.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» набрал 17 очков и занимает 2-е место. Подопечные Фатиха Текке добыли 5 побед, 2 ничьих и потерпели 1 поражение, разница мячей – 13:6.

Предыдущие результаты «Трабзонспора» в Суперлиге:

03.10.25 «Трабзонспор» – «Кайсериспор» – 4:0;

27.09.25 «Карагюмрюк» – «Трабзонспор» – 3:4;

20.09.25 «Трабзонспор» – «Гандинсеп» – 1:1.

Очные встречи

13.04.25 «Трабзонспор» – «Ризеспор» – 2:0;

26.02.25 «Трабзонспор» – «Ризеспор» – 5:2;

09.11.24 «Ризеспор» – «Трабзонспор» – 3:1;

25.01.24 «Ризеспор» – «Трабзонспор» – 1:0;

26.08.23 «Трабзонспор» – «Ризеспор» – 2:3.

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Трабзонспор»

«Трабзонспор» демонстрирует отличный старт сезона, чего не скажешь о «Ризеспоре».