Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кудровка» - «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.69

17 октября 2025 14:25
Кудровка - Металлист 1925
20 окт. 2025, понедельник 18:00 | Украина. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.69
Победа «Металлиста 1925»
Сделать ставку

20 октября 2025 года в 18:00 состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги. Скромная «Кудровка» попробует набрать очки в противостоянии с амбициозным «Металлистом 1925».

«Кудровка»

«Кудровка» – дебютант Премьер-Лиги, перед которым стоит задача сохранить прописку в элите украинского футбола. На данном этапе команда Василия Баранова справляется со своей миссией, успев набрать 10 очков (+3 от зоны «стыков»).

Последние три игры:

  • Кривбасс – Кудровка 3:1
  • Кудровка – Эпицентр 2:1
  • Полесье – Кудровка 2:0

«Металлист 1925»

«МХ 1925» – амбициозный проект, которым руководит бывший гендир «Металлиста» (ныне обитает в Первой лиге) Евгений Красников. У команды неплохая селекция и опытный наставник – Младен Бартулович. В новом сезоне харьковчане успели дать бой главным фаворитам УПЛ – «Шахтеру» и киевскому «Динамо», расписав мировые с топ-клубами украинского футбола.

Последние три игры:

  • Динамо Киев – Металлист 1925 1:1
  • Металлист 1925 – Колос 1:0
  • СК Полтава – Металлист 1925 0:2

Очные встречи

  • Металлист 1925 – Кудровка 0:2
  • Кудровка – Металлист 1925 1:1

Прогноз на матч «Кудровка» – «Металлист 1925»

«Металлист» всерьез настроен побороться за место в еврокубках и максимально нацелен на результат в играх с командами, которые априори уступают ему в классе. Очевидно, что и «Кудровка» относится к когорте таких соперников. Считаем, что харьковчане справятся с андердогом и наберут три очка.

Прогноз: победа «Металлиста 1925», кеф – 1.69. Прогноз на счет – 0:1.

1.69
Победа «Металлиста 1925»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Металлист 1925 Кудровка
Другие прогнозы
17.10.2025
19:00
1.60
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест - Витебск
Победа «Динамо-Брест»
17.10.2025
21:00
1.48
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Ахли - Аль-Шабаб
Победа «Аль-Ахли»
17.10.2025
21:30
1.88
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион - Боруссия М
Победа «Униона»
17.10.2025
21:45
1.86
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ - Страсбур
Победа «ПСЖ» и обе команды забьют
17.10.2025
22:00
1.85
Испания. Примера, 9 тур
Овьедо - Эспаньол
Победа «Эспаньола» с форой (0)
18.10.2025
08:00
1.90
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск - Сокол
Победа «СКА-Хабаровска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 