20 октября 2025 года в 18:00 состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги. Скромная «Кудровка» попробует набрать очки в противостоянии с амбициозным «Металлистом 1925».

«Кудровка»

«Кудровка» – дебютант Премьер-Лиги, перед которым стоит задача сохранить прописку в элите украинского футбола. На данном этапе команда Василия Баранова справляется со своей миссией, успев набрать 10 очков (+3 от зоны «стыков»).

Последние три игры:

Кривбасс – Кудровка 3:1

Кудровка – Эпицентр 2:1

Полесье – Кудровка 2:0

«Металлист 1925»

«МХ 1925» – амбициозный проект, которым руководит бывший гендир «Металлиста» (ныне обитает в Первой лиге) Евгений Красников. У команды неплохая селекция и опытный наставник – Младен Бартулович. В новом сезоне харьковчане успели дать бой главным фаворитам УПЛ – «Шахтеру» и киевскому «Динамо», расписав мировые с топ-клубами украинского футбола.

Последние три игры:

Динамо Киев – Металлист 1925 1:1

Металлист 1925 – Колос 1:0

СК Полтава – Металлист 1925 0:2

Очные встречи

Металлист 1925 – Кудровка 0:2

Кудровка – Металлист 1925 1:1

Прогноз на матч «Кудровка» – «Металлист 1925»

«Металлист» всерьез настроен побороться за место в еврокубках и максимально нацелен на результат в играх с командами, которые априори уступают ему в классе. Очевидно, что и «Кудровка» относится к когорте таких соперников. Считаем, что харьковчане справятся с андердогом и наберут три очка.

Прогноз: победа «Металлиста 1925», кеф – 1.69. Прогноз на счет – 0:1.