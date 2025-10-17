20 октября 2025 года в 18:00 состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги. Скромная «Кудровка» попробует набрать очки в противостоянии с амбициозным «Металлистом 1925».
«Кудровка»
«Кудровка» – дебютант Премьер-Лиги, перед которым стоит задача сохранить прописку в элите украинского футбола. На данном этапе команда Василия Баранова справляется со своей миссией, успев набрать 10 очков (+3 от зоны «стыков»).
Последние три игры:
- Кривбасс – Кудровка 3:1
- Кудровка – Эпицентр 2:1
- Полесье – Кудровка 2:0
«Металлист 1925»
«МХ 1925» – амбициозный проект, которым руководит бывший гендир «Металлиста» (ныне обитает в Первой лиге) Евгений Красников. У команды неплохая селекция и опытный наставник – Младен Бартулович. В новом сезоне харьковчане успели дать бой главным фаворитам УПЛ – «Шахтеру» и киевскому «Динамо», расписав мировые с топ-клубами украинского футбола.
Последние три игры:
- Динамо Киев – Металлист 1925 1:1
- Металлист 1925 – Колос 1:0
- СК Полтава – Металлист 1925 0:2
Очные встречи
- Металлист 1925 – Кудровка 0:2
- Кудровка – Металлист 1925 1:1
Прогноз на матч «Кудровка» – «Металлист 1925»
«Металлист» всерьез настроен побороться за место в еврокубках и максимально нацелен на результат в играх с командами, которые априори уступают ему в классе. Очевидно, что и «Кудровка» относится к когорте таких соперников. Считаем, что харьковчане справятся с андердогом и наберут три очка.
Прогноз: победа «Металлиста 1925», кеф – 1.69. Прогноз на счет – 0:1.