В субботу, 18 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Динамо» Махачкала и «Краснодар». Матч пройдет в Каспийске, начало – в 17:30 (мск).

«Динамо» Мх

Команда Хасанби Биджиева находится на 12-й позиции, набрав 10 очков. Динамовцы добыли 2 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 5:13.

Последние результаты «Динамо» Мх:

05.10.25 «Балтика» – «Динамо» Мх – 2:0 РПЛ;

02.10.25 «Динамо» Мх – «Ростов» – 1:1, пен. 4:2 Кубок России;

28.09.25 «Динамо» Мх – «Сочи» – 0:0 РПЛ.

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 23 очка и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 7 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 22:7.

Предыдущие результаты «Краснодара»:

04.10.25 «Краснодар» – «Ахмат» – 2:0 РПЛ;

30.09.25 «Краснодар» – «Динамо» М – 0:0, пен. 4:2 Кубок России;

27.09.25 «Ростов» – «Краснодар» – 0:0 РПЛ.

Очные встречи

27.06.25 «Краснодар» – «Динамо» Мх – 4:1;

25.04.25 «Динамо» Мх – «Краснодар» – 2:3;

28.07.24 «Краснодар» – «Динамо» Мх – 0:0;

29.06.24 «Динамо» Мх – «Краснодар» – 0:2.

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Краснодар»

Худшее нападение РПЛ против второй лучшей защиты. Шансы динамовцев выглядят призрачно.