Динамо Мх - Краснодар
18 окт. 2025, суббота 17:30 | Россия. Премьер-лига, 12 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 18 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Динамо» Махачкала и «Краснодар». Матч пройдет в Каспийске, начало – в 17:30 (мск).
«Динамо» Мх
Команда Хасанби Биджиева находится на 12-й позиции, набрав 10 очков. Динамовцы добыли 2 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 5:13.
Последние результаты «Динамо» Мх:
- 05.10.25 «Балтика» – «Динамо» Мх – 2:0 РПЛ;
- 02.10.25 «Динамо» Мх – «Ростов» – 1:1, пен. 4:2 Кубок России;
- 28.09.25 «Динамо» Мх – «Сочи» – 0:0 РПЛ.
«Краснодар»
«Краснодар» набрал 23 очка и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 7 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 22:7.
Предыдущие результаты «Краснодара»:
- 04.10.25 «Краснодар» – «Ахмат» – 2:0 РПЛ;
- 30.09.25 «Краснодар» – «Динамо» М – 0:0, пен. 4:2 Кубок России;
- 27.09.25 «Ростов» – «Краснодар» – 0:0 РПЛ.
Очные встречи
- 27.06.25 «Краснодар» – «Динамо» Мх – 4:1;
- 25.04.25 «Динамо» Мх – «Краснодар» – 2:3;
- 28.07.24 «Краснодар» – «Динамо» Мх – 0:0;
- 29.06.24 «Динамо» Мх – «Краснодар» – 0:2.
Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Краснодар»
Худшее нападение РПЛ против второй лучшей защиты. Шансы динамовцев выглядят призрачно.
- Прогноз – П2 с кф. 1.77.
- Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 7.50.
