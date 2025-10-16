Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Полтава» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 17 октября 2025 с коэффициентом 2.02

16 октября 2025 9:49
Полтава - Оболонь
17 окт. 2025, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.02
Победа «Оболони»
Сделать ставку

17 октября на стадионе Звезда в Полтаве состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Украины, в котором местная команда «Полтава» примет «Оболонь». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и не могут похвастаться хорошей формой в текущем сезоне. Это будет ключевая игра для обоих клубов, которые стремятся выбраться из зоны риска.

«Полтава»

«Полтава» после 8 туров набрала всего 4 очка и находится на 15 месте в турнирной таблице. В последних матчах команда демонстрирует слабую игру, потерпев 3 поражения подряд. В атаке «Полтава» испытывает большие проблемы: за последние 5 матчей команда забила всего 1 гол, что в среднем составляет 0.2 гола за игру. Однако стоит отметить, что в последних матчах «Полтава» не проигрывала в одном из аспектов – они забивали в 3 последних встречах против «Оболони». В обороне дела также не лучше: команда пропускает в среднем 2.2 гола за игру в последних 5 матчах, что свидетельствует о слабой защите.

«Оболонь»

«Оболонь» занимает 10 место с 10 очками, но команда не может выиграть уже в 5 последних матчах (3 ничьи и 2 поражения). В атаке «Оболонь» забивает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах. На данный момент лучший бомбардир команды – Сергей Суханов, который забил 2 гола в 9 матчах. Пропускная способность «Оболони» также оставляет желать лучшего, так как команда пропускает в среднем 1.2 гола за игру. В последних матчах «Оболонь» стабильно забивает и в трех последних встречах против «Полтавы» также находила путь к воротам соперника.

Факты о командах

«Полтава»:

  • 3 поражения подряд в последних 3 играх
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.2 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.2 гола за игру
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах против «Оболони»

«Оболонь»:

  • Не может выиграть в последних 5 играх (3 ничьи, 2 поражения)
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах против «Полтавы»

Прогноз на матч «Полтава» – «Оболонь»

Этот матч является важным для обеих команд, так как ни одна из них не может похвастаться хорошей игрой в атаке и стабильностью в обороне. «Полтава» в последних играх демонстрирует крайне низкую результативность, но при этом команда забивает в матчах против «Оболони». «Оболонь», несмотря на свою атакующую игру, также не может похвастаться стабильностью в защите. В то же время команда из Киева забивает достаточно регулярно, что даeт основания ожидать результативный матч.

Ожидается, что обе команды смогут забить хотя бы один гол, но на победу скорее можно рассчитывать на «Оболонь», которая, несмотря на плохую форму, имеет больше шансов на победу, учитывая состояние «Полтавы».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Оболони» – коэффициент 2.02
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

2.02
Победа «Оболони»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Оболонь Полтава
Другие прогнозы
17.10.2025
15:30
2.02
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полтава - Оболонь
Победа «Оболони»
17.10.2025
18:05
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Фейха - Аль-Иттихад
Победа «Аль-Иттихада»
17.10.2025
18:10
1.90
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Холуд - Аль-Нажма
Победа «Аль-Холуда»
17.10.2025
21:00
1.48
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Ахли - Аль-Шабаб
Победа «Аль-Ахли»
17.10.2025
21:30
1.88
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион - Боруссия М
Победа «Униона»
17.10.2025
21:45
1.86
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ - Страсбур
Победа «ПСЖ» и обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 