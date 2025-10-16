17 октября на стадионе Звезда в Полтаве состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Украины, в котором местная команда «Полтава» примет «Оболонь». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и не могут похвастаться хорошей формой в текущем сезоне. Это будет ключевая игра для обоих клубов, которые стремятся выбраться из зоны риска.

«Полтава»

«Полтава» после 8 туров набрала всего 4 очка и находится на 15 месте в турнирной таблице. В последних матчах команда демонстрирует слабую игру, потерпев 3 поражения подряд. В атаке «Полтава» испытывает большие проблемы: за последние 5 матчей команда забила всего 1 гол, что в среднем составляет 0.2 гола за игру. Однако стоит отметить, что в последних матчах «Полтава» не проигрывала в одном из аспектов – они забивали в 3 последних встречах против «Оболони». В обороне дела также не лучше: команда пропускает в среднем 2.2 гола за игру в последних 5 матчах, что свидетельствует о слабой защите.

«Оболонь»

«Оболонь» занимает 10 место с 10 очками, но команда не может выиграть уже в 5 последних матчах (3 ничьи и 2 поражения). В атаке «Оболонь» забивает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах. На данный момент лучший бомбардир команды – Сергей Суханов, который забил 2 гола в 9 матчах. Пропускная способность «Оболони» также оставляет желать лучшего, так как команда пропускает в среднем 1.2 гола за игру. В последних матчах «Оболонь» стабильно забивает и в трех последних встречах против «Полтавы» также находила путь к воротам соперника.

Факты о командах

«Полтава»:

3 поражения подряд в последних 3 играх

В последних 5 играх забивает в среднем 0.2 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.2 гола за игру

Пропускает в 8 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах против «Оболони»

«Оболонь»:

Не может выиграть в последних 5 играх (3 ничьи, 2 поражения)

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за игру

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 3 последних матчах против «Полтавы»

Прогноз на матч «Полтава» – «Оболонь»

Этот матч является важным для обеих команд, так как ни одна из них не может похвастаться хорошей игрой в атаке и стабильностью в обороне. «Полтава» в последних играх демонстрирует крайне низкую результативность, но при этом команда забивает в матчах против «Оболони». «Оболонь», несмотря на свою атакующую игру, также не может похвастаться стабильностью в защите. В то же время команда из Киева забивает достаточно регулярно, что даeт основания ожидать результативный матч.

Ожидается, что обе команды смогут забить хотя бы один гол, но на победу скорее можно рассчитывать на «Оболонь», которая, несмотря на плохую форму, имеет больше шансов на победу, учитывая состояние «Полтавы».

Рекомендованные ставки