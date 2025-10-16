17 октября на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде состоится матч 5-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором местный «Аль-Ахли» примет «Аль-Шабаб». Обе команды будут стремиться к победе, и матч обещает быть напряжeнным, так как каждый из коллективов стремится укрепить свои позиции в таблице.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» демонстрирует хорошую форму в последних играх: 5 матчей без поражений в Высшей лиге Саудовской Аравии (3 победы, 2 ничьи). В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.4 гола за матч, что является хорошим показателем атакующей мощи. Однако оборона «Аль-Ахли» оставляет желать лучшего: команда пропускает в среднем 2 гола за игру. В составе выделяется Айвен Тоуни, лучший бомбардир команды, который забил 8 голов в 10 матчах. «Аль-Ахли» заслуженно занимает 7 место в турнире с 8 очками, и с таким составом и текущей формой они могут претендовать на победу в этом матче.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» в последних матчах испытывает проблемы, набрав всего 4 очка за 4 тура. Команда выиграла только один матч и потерпела два поражения. «Аль-Шабаб» пропускает в среднем 1.0 гола за игру, а в атаке команда забивает примерно 1.0 гола за матч. На текущий момент их лучший бомбардир – Янник Феррейра Карраско с 4 голами в 5 матчах. В последних встречах «Аль-Шабаб» не удаeтся стабильно показывать свою лучшую игру, и они будут бороться за очки в этом важном выездном матче.

Факты о командах

«Аль-Ахли»:

5 матчей без поражений в Высшей лиге (3 победы, 2 ничьи)

В последних 5 играх забивает в среднем 2.4 гола за матч

Пропускает в среднем 2 гола за игру

Лучший бомбардир – Айвен Тоуни (8 голов в 10 матчах)

Забивает в 5 последних матчах против «Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб»:

1 победа и 2 поражения в последних 4 матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за игру

Пропускает в среднем 1.0 гола за игру

Лучший бомбардир – Янник Феррейра Карраско (4 гола в 5 матчах)

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах против «Аль-Ахли»

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Шабаб»

«Аль-Ахли» находится в хорошей форме и уверенно движется к высокому месту в турнирной таблице. Их атакующая линия выглядит очень продуктивно, а в домашнем матче они, скорее всего, продемонстрируют хороший уровень игры. В свою очередь, «Аль-Шабаб» продолжает искать свою игру, особенно на выезде, и их защита остаeтся слабым местом. В этом матче «Аль-Ахли» будет фаворитом, но «Аль-Шабаб» может предложить сопротивление в атаке.

Исходя из анализа текущей формы команд и состава, можно ожидать, что «Аль-Ахли» выиграет этот матч. Однако «Аль-Шабаб» также не будет простым соперником и забьeт хотя бы один гол, учитывая их атакующие возможности и нестабильную оборону у соперников.

Рекомендованные ставки