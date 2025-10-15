Введите ваш ник на сайте
«ПСЖ» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 17 октября 2025 с коэффициентом 1.86

15 октября 2025 9:52
ПСЖ - Страсбур
17 окт. 2025, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.86
Победа «ПСЖ» и обе команды забьют
Сделать ставку

17 октября на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже состоится центральный матч 8-го тура Лиги 1: лидер чемпионата «ПСЖ» примет неожиданного претендента на верхнюю часть таблицы – «Страсбур». Обе команды подходят к встрече в отличной форме и демонстрируют атакующий стиль, что обещает зрелищный футбол с моментами у обоих ворот.

«ПСЖ»

Парижане уверенно возглавляют турнир, набрав 16 очков в семи турах. Команда продолжает демонстрировать контроль над игрой и стабильность, особенно в обороне – всего три пропущенных мяча в пяти последних матчах. После яркой победы над «Аталантой» (4:0) в Лиге чемпионов «ПСЖ» сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), позволив сопернику сравнять счeт в концовке. Гонсалу Рамуш постепенно выходит на пик формы, забив 9 голов в 22 матчах, и именно он остаeтся ключевой фигурой атаки. В последних пяти встречах во всех турнирах команда забила 9 раз, но при этом не всегда добивается уверенных побед – парижане часто сбавляют обороты после первого тайма. На своeм поле, однако, «ПСЖ» остаeтся почти безупречным: команда побеждала в шести из семи последних домашних матчей, чаще всего всухую.

«Страсбур»

Гости из Эльзаса стали одним из открытий старта сезона. После семи туров у них 15 очков и третья строчка в таблице. Команда Жюльена Стефана играет смело и атакующе: в последних пяти матчах забито 12 мячей, а разгром «Анже» (5:0) подтвердил, что нападение «Страсбура» в отличной форме. Хоакин Паничелли стал главным героем стартового отрезка – 5 голов в 9 матчах, при этом он забивает в ключевых встречах. «Страсбур» также отлично чувствует себя на выезде – не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей. Однако при всей атакующей мощи команда пропускает почти в каждом матче, в среднем 1 гол за игру, что может стать решающим фактором против парижан.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.8 гола за матч
  • Побеждает в 5 из 7 последних встреч в Лиге 1

«Страсбур»

  • Забивает в 11 матчах Лиги 1 подряд
  • В последних 5 встречах – 12 забитых мячей
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей

Личные встречи
68% (13)
21% (4)
11% (2)
47
Забитых мячей
23
2.47
В среднем за матч
1.21
5:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
2 : 1
03.05.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
4 : 2
19.10.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1 : 2
02.02.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
ПСЖ
3 : 0
21.10.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 37 тур
Страсбур
1 : 1
27.05.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
ПСЖ
2 : 1
28.12.2022
Страсбур
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
3 : 3
29.04.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
4 : 2
14.08.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
1 : 4
10.04.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
4 : 0
23.12.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
1 : 0
14.09.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
2 : 2
07.04.2019
Страсбур
Франция. Кубок, 1/16 финала
ПСЖ
2 : 0
23.01.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
1 : 1
05.12.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
5 : 2
17.02.2018
Страсбур
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Страсбур
2 : 4
13.12.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
2 : 1
02.12.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
1 : 0
02.04.2008
Страсбур
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
1 : 2
03.11.2007
ПСЖ
Показать все

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Страсбур»

Несмотря на удачный старт «Страсбура», уровень и глубина состава «ПСЖ» остаются ключевыми преимуществами хозяев. Парижане стабильнее в обороне, лучше контролируют центр поля и играют с высокой скоростью в атаке. Гости наверняка постараются навязать борьбу, но им будет сложно выдержать давление на протяжении 90 минут. Сценарий матча предполагает, что «ПСЖ» возьмeт три очка, однако при этом «Страсбур» способен ответить хотя бы одним голом – команда стабильно забивает даже в матчах с грандами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «ПСЖ» и обе команды забьют – коэффициент 1.86
  • Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2 – коэффициент 1.84

1.86
Победа «ПСЖ» и обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Страсбур ПСЖ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила

18+
18+
