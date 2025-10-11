12 октября на стадионе «Анджелко Херьявец» в Вараждине сборная Хорватии примет Гибралтар в рамках восьмого тура квалификации чемпионата мира. Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: Хорватия уверенно лидирует, а Гибралтар продолжает искать хотя бы первые очки.

Хорватия

Сборная Хорватии проводит квалификацию стабильно и мощно. Команда после пяти туров занимает первое место с 13 очками и демонстрирует класс во всех линиях. В последнем матче хорваты сыграли вничью с Чехией (0:0), но при этом сохранили ворота в неприкосновенности – третий матч подряд. Лучший бомбардир команды Андрей Крамарич забил 14 мячей в 29 играх и остаeтся ключевой фигурой в атаке.За последние пять встреч Хорватия отличилась 17 раз, пропустив лишь один гол. Средняя результативность – 3,4 мяча за игру, пропускает команда в среднем 0,2. Подопечные уверенно контролируют мяч, быстро переходят из обороны в атаку и эффективно используют стандарты. Особенно надeжна оборона: вратари сохраняют «сухие» ворота уже три матча подряд.

Гибралтар

Для сборной Гибралтара отборочный цикл проходит крайне тяжело. После пяти туров команда не имеет очков и замыкает таблицу. Последний матч против Фарерских островов завершился поражением (0:1). Лучший бомбардир – Джеймс Скэнлон, у него два гола в 10 матчах.Проблемы очевидны – слабая реализация моментов и частые ошибки в защите. За последние пять встреч Гибралтар пропустил 13 голов (в среднем 2,6 за игру) и забил только один. Команда проиграла семь матчей подряд и в большинстве случаев уступает с крупным счeтом. При этом в некоторых эпизодах проявляет характер, особенно в начале матчей, когда ещe может навязать борьбу сопернику.

Факты о командах

Хорватия

Не проигрывает в 5 последних матчах

Не пропускает в 3 последних играх

Средняя результативность – 3,4 гола за игру

Пропускает в среднем 0,2 мяча за матч

Гибралтар

Проигрывает в 7 последних матчах

Пропускает в среднем 2,6 гола за игру

Забивает в среднем 0,2 мяча за матч

Не набрал очков в квалификации

Прогноз на матч Хорватия – Гибралтар

Разрыв в классе между командами огромен, и всe говорит в пользу хозяев. Хорватия уверенно контролирует ход каждого матча и обладает мощной атакующей линией. Команда создаeт множество моментов и почти не допускает ошибок у своих ворот. Гибралтар, напротив, имеет минимальные шансы на успех: оборона не справляется с быстрыми комбинациями соперников, а в атаке отсутствует реальное давление.Ожидается, что хорваты снова устроят разгром и закроют игру в первом тайме. Возможно, команда немного снизит темп во второй половине, но преимущество в три и более мяча выглядит логичным исходом. Матч, скорее всего, закончится уверенной победой хозяев с сухим счeтом.

