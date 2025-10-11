Введите ваш ник на сайте
Хорватия – Гибралтар: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 1.75

11 октября 2025 8:15
Хорватия - Гибралтар
12 окт. 2025, воскресенье 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Хорватии с форой (-3)
Сделать ставку

12 октября на стадионе «Анджелко Херьявец» в Вараждине сборная Хорватии примет Гибралтар в рамках восьмого тура квалификации чемпионата мира. Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: Хорватия уверенно лидирует, а Гибралтар продолжает искать хотя бы первые очки.

Хорватия

Сборная Хорватии проводит квалификацию стабильно и мощно. Команда после пяти туров занимает первое место с 13 очками и демонстрирует класс во всех линиях. В последнем матче хорваты сыграли вничью с Чехией (0:0), но при этом сохранили ворота в неприкосновенности – третий матч подряд. Лучший бомбардир команды Андрей Крамарич забил 14 мячей в 29 играх и остаeтся ключевой фигурой в атаке.За последние пять встреч Хорватия отличилась 17 раз, пропустив лишь один гол. Средняя результативность – 3,4 мяча за игру, пропускает команда в среднем 0,2. Подопечные уверенно контролируют мяч, быстро переходят из обороны в атаку и эффективно используют стандарты. Особенно надeжна оборона: вратари сохраняют «сухие» ворота уже три матча подряд.

Гибралтар

Для сборной Гибралтара отборочный цикл проходит крайне тяжело. После пяти туров команда не имеет очков и замыкает таблицу. Последний матч против Фарерских островов завершился поражением (0:1). Лучший бомбардир – Джеймс Скэнлон, у него два гола в 10 матчах.Проблемы очевидны – слабая реализация моментов и частые ошибки в защите. За последние пять встреч Гибралтар пропустил 13 голов (в среднем 2,6 за игру) и забил только один. Команда проиграла семь матчей подряд и в большинстве случаев уступает с крупным счeтом. При этом в некоторых эпизодах проявляет характер, особенно в начале матчей, когда ещe может навязать борьбу сопернику.

Факты о командах

Хорватия

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних играх
  • Средняя результативность – 3,4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0,2 мяча за матч

Гибралтар

  • Проигрывает в 7 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2,6 гола за игру
  • Забивает в среднем 0,2 мяча за матч
  • Не набрал очков в квалификации

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
11
Забитых мячей
0
5.5
В среднем за матч
0
7:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:7
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Гибралтар
0 : 7
06.06.2025
Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные,
Хорватия
4 : 0
07.06.2015
Гибралтар

Прогноз на матч Хорватия – Гибралтар

Разрыв в классе между командами огромен, и всe говорит в пользу хозяев. Хорватия уверенно контролирует ход каждого матча и обладает мощной атакующей линией. Команда создаeт множество моментов и почти не допускает ошибок у своих ворот. Гибралтар, напротив, имеет минимальные шансы на успех: оборона не справляется с быстрыми комбинациями соперников, а в атаке отсутствует реальное давление.Ожидается, что хорваты снова устроят разгром и закроют игру в первом тайме. Возможно, команда немного снизит темп во второй половине, но преимущество в три и более мяча выглядит логичным исходом. Матч, скорее всего, закончится уверенной победой хозяев с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Хорватии с форой (-3) – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал Хорватии больше 3.5 – коэффициент 1.92

1.75
Победа Хорватии с форой (-3)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Гибралтар Хорватия
18+
18+
