Швеция – Швейцария: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 2.9

09 октября 2025 8:08
Швеция - Швейцария
10 окт. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 7 тур
Перейти в онлайн матча
10 октября в Сольне на «Френдс Арене» состоится один из центральных матчей квалификации чемпионата мира – Швеция принимает Швейцарию. Обе сборные находятся в хорошей форме и ведут борьбу за выход из группы, поэтому игра обещает быть напряжeнной и зрелищной.

Швеция

Скандинавы подходят к матчу после поражения от Косово (0:2), которое прервало их удачную серию. Несмотря на это, команда остаeтся опасной в атаке – в последних пяти встречах забила 13 мячей. Лидером нападения остаeтся Виктор Дьокереш, стабильно реализующий моменты. Однако проблемой остаeтся нестабильность в защите: восемь пропущенных голов за тот же отрезок говорят о том, что Швеция не всегда выдерживает высокий темп. Домашние матчи для сборной – важный фактор: команда выиграла пять последних встреч на своeм поле, причeм чаще всего с перевесом в два мяча.

Швейцария

Швейцария в отличной форме и выглядит одним из самых сбалансированных коллективов в группе. Команда выиграла пять матчей подряд, при этом забила 18 голов и пропустила всего три. В последнем туре швейцарцы уверенно обыграли Словению (3:0), подтвердив свой статус фаворита. Подопечные строят игру через короткие комбинации и быстрое продвижение мяча, а Бреэль Эмболо и Жердан Шакири обеспечивают высокий уровень реализации. Оборона действует надeжно: сборная не пропускает уже три встречи подряд.

Факты о командах

Швеция

  • Побеждает в 5 последних матчах дома
  • Забивает в среднем 2.6 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.6 гола
  • Пропускает в 3 последних встречах подряд

Швейцария

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних встречах
  • Забивает в среднем 3.6 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за матч

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швеция
1 : 0
03.07.2018
Швейцария

Прогноз на матч Швеция – Швейцария

Игра обещает стать дуэлью атакующих систем. Швеция будет опираться на мощный старт и игру флангами, но Швейцария выглядит более сбалансированной и надeжной. Ожидается открытая игра, где обе команды найдут шансы у ворот соперника. Однако в долгой дистанции более структурированная Швейцария должна взять верх за счeт лучшего контроля мяча и компактной обороны. Вероятен сценарий, при котором гости забьют первыми и сохранят преимущество до конца.

Рекомендованные ставки

  • Победа Швейцарии – коэффициент 2.9
  • Обе забьют – коэффициент 1.88

Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Швейцария Швеция
Рекомендуем
18+
