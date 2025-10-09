10 октября в Сольне на «Френдс Арене» состоится один из центральных матчей квалификации чемпионата мира – Швеция принимает Швейцарию. Обе сборные находятся в хорошей форме и ведут борьбу за выход из группы, поэтому игра обещает быть напряжeнной и зрелищной.

Швеция

Скандинавы подходят к матчу после поражения от Косово (0:2), которое прервало их удачную серию. Несмотря на это, команда остаeтся опасной в атаке – в последних пяти встречах забила 13 мячей. Лидером нападения остаeтся Виктор Дьокереш, стабильно реализующий моменты. Однако проблемой остаeтся нестабильность в защите: восемь пропущенных голов за тот же отрезок говорят о том, что Швеция не всегда выдерживает высокий темп. Домашние матчи для сборной – важный фактор: команда выиграла пять последних встреч на своeм поле, причeм чаще всего с перевесом в два мяча.

Швейцария

Швейцария в отличной форме и выглядит одним из самых сбалансированных коллективов в группе. Команда выиграла пять матчей подряд, при этом забила 18 голов и пропустила всего три. В последнем туре швейцарцы уверенно обыграли Словению (3:0), подтвердив свой статус фаворита. Подопечные строят игру через короткие комбинации и быстрое продвижение мяча, а Бреэль Эмболо и Жердан Шакири обеспечивают высокий уровень реализации. Оборона действует надeжно: сборная не пропускает уже три встречи подряд.

Факты о командах

Швеция

Побеждает в 5 последних матчах дома

Забивает в среднем 2.6 гола за игру

Пропускает в среднем 1.6 гола

Пропускает в 3 последних встречах подряд

Швейцария

Побеждает в 5 последних матчах

Не пропускает в 3 последних встречах

Забивает в среднем 3.6 гола за игру

Пропускает в среднем 0.6 гола за матч

Прогноз на матч Швеция – Швейцария

Игра обещает стать дуэлью атакующих систем. Швеция будет опираться на мощный старт и игру флангами, но Швейцария выглядит более сбалансированной и надeжной. Ожидается открытая игра, где обе команды найдут шансы у ворот соперника. Однако в долгой дистанции более структурированная Швейцария должна взять верх за счeт лучшего контроля мяча и компактной обороны. Вероятен сценарий, при котором гости забьют первыми и сохранят преимущество до конца.

Рекомендованные ставки