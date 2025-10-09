10 октября в Сеуле на стадионе Seoul Stadium пройдет товарищеский матч между сборными Южной Кореи и Бразилии. Команды встречаются в условиях разного континентального ритма, но с одинаковой целью – проверить тактические схемы и наиграть сочетания перед официальными встречами.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи продолжает укреплять статус одного из лидеров азиатского футбола. Команда не проигрывает в пяти последних матчах и стабильно забивает – 9 голов в пяти встречах. Подопечные работают с высокой скоростью, используют активный прессинг и короткие передачи при выходе из обороны. В матче против Мексики (2:2) корейцы продемонстрировали устойчивость характера, дважды отыгравшись по ходу встречи.Команда сохраняет дисциплину в обороне: в последних пяти матчах пропущено всего трижды. Особенно уверенно корейцы действуют дома, где чувствуют поддержку трибун и чаще доминируют в игровом темпе. Их сильная сторона – командное взаимодействие и гибкость в атаке, но против соперников уровня Бразилии важно избегать позиционных ошибок в обороне.

Бразилия

Для Бразилии товарищеские встречи – возможность проверить резерв и сохранить игровой ритм перед следующими турами квалификации. После поражения от Аргентины в марте команда смогла стабилизировать результаты: четыре последних матча без поражений, включая уверенные победы над Чили (3:0) и Парагваем (1:0).Сейчас Бразилия делает акцент на выстроенной обороне и компактности в центре поля. За последние пять матчей команда забила 5 и пропустила 5 голов, что показывает смещение баланса в сторону прагматичного футбола. При этом атака остается мощным оружием, особенно при стандартах и быстрых переходах из обороны в нападение.

Факты о командах

Южная Корея

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 1.80 забитых и 0.60 пропущенных голов (последние 5 игр)

Забивает в 13 из 15 последних матчей

3 сухих матча из последних 5

Бразилия

Не проигрывает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.00 забитых и 1.00 пропущенных голов (последние 5 игр)

Забивает в 7 матчах подряд

Пропускает в 3 последних играх

Прогноз на матч Южная Корея – Бразилия

Этот матч может стать испытанием для обеих сторон в плане темпа и физической готовности. Южная Корея играет активно и старается использовать пространство, Бразилия – прагматично и расчетливо. Ожидается равный первый тайм, в котором обе команды будут осторожны, но во второй половине может сказаться разница в классе.Бразилия останется фаворитом, однако легкой победы ждать не стоит: корейцы на своем поле редко уступают крупно и стабильно забивают. Наиболее вероятный сценарий – умеренно результативная игра, где гости добьются минимального преимущества.

Рекомендованные ставки