Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Южная Корея – Бразилия: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.85

09 октября 2025 8:03
Южная Корея - Бразилия
10 окт. 2025, пятница 14:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Бразилии и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку

10 октября в Сеуле на стадионе Seoul Stadium пройдет товарищеский матч между сборными Южной Кореи и Бразилии. Команды встречаются в условиях разного континентального ритма, но с одинаковой целью – проверить тактические схемы и наиграть сочетания перед официальными встречами.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи продолжает укреплять статус одного из лидеров азиатского футбола. Команда не проигрывает в пяти последних матчах и стабильно забивает – 9 голов в пяти встречах. Подопечные работают с высокой скоростью, используют активный прессинг и короткие передачи при выходе из обороны. В матче против Мексики (2:2) корейцы продемонстрировали устойчивость характера, дважды отыгравшись по ходу встречи.Команда сохраняет дисциплину в обороне: в последних пяти матчах пропущено всего трижды. Особенно уверенно корейцы действуют дома, где чувствуют поддержку трибун и чаще доминируют в игровом темпе. Их сильная сторона – командное взаимодействие и гибкость в атаке, но против соперников уровня Бразилии важно избегать позиционных ошибок в обороне.

Бразилия

Для Бразилии товарищеские встречи – возможность проверить резерв и сохранить игровой ритм перед следующими турами квалификации. После поражения от Аргентины в марте команда смогла стабилизировать результаты: четыре последних матча без поражений, включая уверенные победы над Чили (3:0) и Парагваем (1:0).Сейчас Бразилия делает акцент на выстроенной обороне и компактности в центре поля. За последние пять матчей команда забила 5 и пропустила 5 голов, что показывает смещение баланса в сторону прагматичного футбола. При этом атака остается мощным оружием, особенно при стандартах и быстрых переходах из обороны в нападение.

Факты о командах

Южная Корея

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забитых и 0.60 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • 3 сухих матча из последних 5

Бразилия

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забитых и 1.00 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних играх

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
2
Забитых мячей
11
0.67
В среднем за матч
3.67
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
4 : 1
05.12.2022
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные,
Южная Корея
1 : 5
02.06.2022
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные,
Южная Корея
0 : 2
12.10.2013
Бразилия

Прогноз на матч Южная Корея – Бразилия

Этот матч может стать испытанием для обеих сторон в плане темпа и физической готовности. Южная Корея играет активно и старается использовать пространство, Бразилия – прагматично и расчетливо. Ожидается равный первый тайм, в котором обе команды будут осторожны, но во второй половине может сказаться разница в классе.Бразилия останется фаворитом, однако легкой победы ждать не стоит: корейцы на своем поле редко уступают крупно и стабильно забивают. Наиболее вероятный сценарий – умеренно результативная игра, где гости добьются минимального преимущества.

Рекомендованные ставки

  • Победа Бразилии и тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10

1.85
Победа Бразилии и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Бразилия Южная Корея
Другие прогнозы
10.10.2025
13:20
1.82
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Парагвай
Победа Японии
10.10.2025
14:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Бразилия
Победа Бразилии и тотал меньше 3.5 голов
10.10.2025
17:00
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
Казахстан - Лихтенштейн
Фора (-2) на Казахстан
10.10.2025
18:00
1.83
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Доминиканская Республика
Фора (-2) на Уругвай
10.10.2025
18:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Иордания
Победа Иордании
10.10.2025
20:00
1.45
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Иран
Победа России
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 