«Челябинск» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 6 октября 2025 с коэффициентом 1.80

05 октября 2025 7:55
Челябинск - Енисей
06 окт. 2025, понедельник 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 13 тур
1.80
Победа «Челябинска» с форой (-1)
6 октября на стадионе в Челябинске состоится матч 13-го тура Первой лиги России, где местный «Челябинск» примет красноярский «Енисей». Команды подходят к игре в совершенно разном настроении: хозяева уверенно идут в зоне лидеров, а гости борются за выживание.

«Челябинск»

Коллектив демонстрирует отличную форму и претендует на повышение в классе. После 12 туров команда имеет 22 очка и делит верхнюю часть таблицы. В последних семи матчах «Челябинск» не проигрывает, при этом оборона команды выглядит надeжно – всего три пропущенных мяча за пять встреч. В атаке заметен прогресс, особенно у Рамазана Гаджимурадова, который забил четыре мяча и стал ключевой фигурой в нападении. Команда уверенно играет дома: прессингует, навязывает контроль и часто забивает первой.

«Енисей»

Красноярцы переживают кризис. Команда не может победить уже пять туров подряд, а в прошлом матче уступила «Торпедо» (0:1). Проблемы начинаются с низкой реализации – всего три забитых мяча за пять матчей. В обороне ситуация не лучше: шесть пропущенных за тот же отрезок. Несмотря на старания Ростислава Огиенко, который пытается вести игру в атаке, командные действия выглядят разрозненно. На выезде «Енисей» играет слабо – без побед с начала сезона и почти всегда уступает по контролю мяча.

Факты о командах

«Челябинск»

  • Не проигрывает в 8 матчах подряд
  • Забивает в 14 из 16 последних встреч
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.8 забитых, 0.6 пропущенных голов

«Енисей»

  • Не выигрывает 5 матчей подряд
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей
  • Средние показатели: 0.6 забитых, 1.2 пропущенных голов за игру

Прогноз на матч «Челябинск» – «Енисей»

Форма «Челябинска» позволяет считать команду фаворитом. Хозяева стабильны и уверенно действуют в атаке, при этом надeжны в обороне. «Енисей» напротив – в поиске игры, а его выездные выступления далеки от стабильных. Вероятно, челябинцы снова воспользуются слабыми сторонами соперника и добьются победы, возможно, без пропущенных голов. Учитывая статистику забитых и пропущенных, можно рассматривать и вариант с тоталом меньше, если хозяева поведут в счeте и возьмут игру под контроль.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челябинска» с форой (-1) – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72

1.80
Победа «Челябинска» с форой (-1)
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Енисей Челябинск
