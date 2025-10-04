В воскресенье, 5 октября, в 8-м туре Примеры сыграют «Алавес» и «Эльче». Матч пройдет в Витории Гастейсе, начало – в 15:00 (мск).

«Алавес»

Команда Эдуардо Коудета располагается на 11-й позиции, набрав 8 очков. «Алавес» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 6:7.

Последние результаты «Алавеса» в Примере:

27.09.25 «Мальорка» – «Алавес» – 1:0;

24.09.25 «Хетафе» – «Алавес» – 1:1;

20.09.25 «Алавес» – «Севилья» – 1:2.

«Эльче»

«Эльче» набрал 13 очков и занимает 4-е место. Подопечные Едера Сарабии добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 10:6.

Предыдущие результаты «Эльче» в Примере:

28.09.25 «Эльче» – «Сельта» – 2:1;

25.09.25 «Осасуна» – «Эльче» – 1:1;

21.09.25 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 1:0.

Очные встречи

05.02.22 «Эльче» – «Алавес» – 3:1;

26.10.21 «Алавес» – «Эльче» – 1:0;

11.05.21 «Эльче» – «Алавес» – 0:2;

18.10.20 «Алавес» – «Эльче» – 0:2;

23.04.16 «Алавес» – «Эльче» – 0:0.

Прогноз на матч «Алавес» – «Эльче»

«Эльче» и «Барселона» – вот 2 клуба, которые еще не проигрывали в этом сезоне Примеры. Команда Сарабии способна продлить приятную для себя серию – «Алавес» не блещет и выиграл лишь 1 из 6 последних поединков.

Прогнозы: