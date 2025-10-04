Введите ваш ник на сайте
«Алавес» – «Эльче»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 2.30

04 октября 2025 9:21
Алавес - Эльче
05 окт. 2025, воскресенье 15:00 | Испания. Примера, 8 тур
2.30
Ф2 (0)
В воскресенье, 5 октября, в 8-м туре Примеры сыграют «Алавес» и «Эльче». Матч пройдет в Витории Гастейсе, начало – в 15:00 (мск).

«Алавес»

Команда Эдуардо Коудета располагается на 11-й позиции, набрав 8 очков. «Алавес» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 6:7.

Последние результаты «Алавеса» в Примере:

  • 27.09.25 «Мальорка» – «Алавес» – 1:0;
  • 24.09.25 «Хетафе» – «Алавес» – 1:1;
  • 20.09.25 «Алавес» – «Севилья» – 1:2.

«Эльче»

«Эльче» набрал 13 очков и занимает 4-е место. Подопечные Едера Сарабии добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 10:6.

Предыдущие результаты «Эльче» в Примере:

  • 28.09.25 «Эльче» – «Сельта» – 2:1;
  • 25.09.25 «Осасуна» – «Эльче» – 1:1;
  • 21.09.25 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 1:0.

Очные встречи

  • 05.02.22 «Эльче» – «Алавес» – 3:1;
  • 26.10.21 «Алавес» – «Эльче» – 1:0;
  • 11.05.21 «Эльче» – «Алавес» – 0:2;
  • 18.10.20 «Алавес» – «Эльче» – 0:2;
  • 23.04.16 «Алавес» – «Эльче» – 0:0.

Прогноз на матч «Алавес» – «Эльче»

«Эльче» и «Барселона» – вот 2 клуба, которые еще не проигрывали в этом сезоне Примеры. Команда Сарабии способна продлить приятную для себя серию – «Алавес» не блещет и выиграл лишь 1 из 6 последних поединков.

Прогнозы:

  • Ф2 (0) с кф. 2.30.
  • Точный счет – 0:1 с кф. 7.50.

2.30
Ф2 (0)
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Эльче Алавес
Рекомендуем
