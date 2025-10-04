04 октября 2025 9:21
Алавес - Эльче
05 окт. 2025, воскресенье 15:00 | Испания. Примера, 8 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 5 октября, в 8-м туре Примеры сыграют «Алавес» и «Эльче». Матч пройдет в Витории Гастейсе, начало – в 15:00 (мск).
«Алавес»
Команда Эдуардо Коудета располагается на 11-й позиции, набрав 8 очков. «Алавес» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 6:7.
Последние результаты «Алавеса» в Примере:
- 27.09.25 «Мальорка» – «Алавес» – 1:0;
- 24.09.25 «Хетафе» – «Алавес» – 1:1;
- 20.09.25 «Алавес» – «Севилья» – 1:2.
«Эльче»
«Эльче» набрал 13 очков и занимает 4-е место. Подопечные Едера Сарабии добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 10:6.
Предыдущие результаты «Эльче» в Примере:
- 28.09.25 «Эльче» – «Сельта» – 2:1;
- 25.09.25 «Осасуна» – «Эльче» – 1:1;
- 21.09.25 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 1:0.
Очные встречи
- 05.02.22 «Эльче» – «Алавес» – 3:1;
- 26.10.21 «Алавес» – «Эльче» – 1:0;
- 11.05.21 «Эльче» – «Алавес» – 0:2;
- 18.10.20 «Алавес» – «Эльче» – 0:2;
- 23.04.16 «Алавес» – «Эльче» – 0:0.
Прогноз на матч «Алавес» – «Эльче»
«Эльче» и «Барселона» – вот 2 клуба, которые еще не проигрывали в этом сезоне Примеры. Команда Сарабии способна продлить приятную для себя серию – «Алавес» не блещет и выиграл лишь 1 из 6 последних поединков.
Прогнозы:
- Ф2 (0) с кф. 2.30.
- Точный счет – 0:1 с кф. 7.50.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб