В воскресенье, 5 октября, в 13-м туре Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Ротор». Игра состоится в Нижнекамске, начало – в 18:00 (мск).

«Нефтехимик»

Команда Кирилла Новикова располагается на 8-й позиции, набрав 17 очков. У «Нефтехимика» 4 победы, 5 ничьих и 3 поражения, разница мячей – 13:13.

Последние результаты «Нефтехимика»:

29.09.25 «Нефтехимик» – «Арсенал» – 1:0;

24.09.25 «Волгарь» – «Нефтехимик» – 1:1, пен. 2:4 Кубок России;

20.09.25 «Волга» – «Нефтехимик» – 1:4.

«Ротор»

«Ротор» набрал 21 очко и занимает 5-е место. У подопечных Дениса Бояринцева 6 побед, 3 ничьих и 3 поражения, разница мячей – 18:7.

Предыдущие результаты «Ротора»:

28.09.25 «Шинник» – «Ротор» – 2:0;

24.09.25 «Велес» – «Ротор» – 2:1 Кубок России;

20.09.25 «Урал» – «Ротор» – 0:0.

Очные встречи

24.11.24 «Ротор» – «Нефтехимик» – 1:0;

04.08.24 «Нефтехимик» – «Ротор» – 1:0;

26.03.22 «Ротор» – «Нефтехимик» – 2:1;

15.09.21 «Нефтехимик» – «Ротор» – 1:3;

09.03.20 «Ротор» – «Нефтехимик» – 1:1.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Ротор»

«Нефтехимик» выиграл 4 матча подряд (с учетом Кубка) и поднялся в первую половину таблицы. «Ротор» идет на серии из 3 матчей без побед, в которых забил лишь 1 гол.