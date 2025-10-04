04 октября 2025 9:50
Нефтехимик - Арсенал
В воскресенье, 5 октября, в 13-м туре Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Ротор». Игра состоится в Нижнекамске, начало – в 18:00 (мск).
«Нефтехимик»
Команда Кирилла Новикова располагается на 8-й позиции, набрав 17 очков. У «Нефтехимика» 4 победы, 5 ничьих и 3 поражения, разница мячей – 13:13.
Последние результаты «Нефтехимика»:
- 29.09.25 «Нефтехимик» – «Арсенал» – 1:0;
- 24.09.25 «Волгарь» – «Нефтехимик» – 1:1, пен. 2:4 Кубок России;
- 20.09.25 «Волга» – «Нефтехимик» – 1:4.
«Ротор»
«Ротор» набрал 21 очко и занимает 5-е место. У подопечных Дениса Бояринцева 6 побед, 3 ничьих и 3 поражения, разница мячей – 18:7.
Предыдущие результаты «Ротора»:
- 28.09.25 «Шинник» – «Ротор» – 2:0;
- 24.09.25 «Велес» – «Ротор» – 2:1 Кубок России;
- 20.09.25 «Урал» – «Ротор» – 0:0.
Очные встречи
- 24.11.24 «Ротор» – «Нефтехимик» – 1:0;
- 04.08.24 «Нефтехимик» – «Ротор» – 1:0;
- 26.03.22 «Ротор» – «Нефтехимик» – 2:1;
- 15.09.21 «Нефтехимик» – «Ротор» – 1:3;
- 09.03.20 «Ротор» – «Нефтехимик» – 1:1.
Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Ротор»
«Нефтехимик» выиграл 4 матча подряд (с учетом Кубка) и поднялся в первую половину таблицы. «Ротор» идет на серии из 3 матчей без побед, в которых забил лишь 1 гол.
- Основной прогноз – Ф1 (0) с кф. 2.25.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 7.50.
