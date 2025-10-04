В воскресенье, 5 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Сыграют» и «Динамо» Мх. Матч пройдет в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).

«Балтика»

Команда Андрея Талалаева располагается на 6-й позиции в РПЛ, набрав 17 очков. У «Балтики» 4 победы, 5 ничьих и 1 поражение, разница мячей – 13:6.

Последние результаты «Балтики»:

01.10.25 «Балтика» – «Акрон» – 3:0 Кубок России;

28.09.25 ЦСКА – «Балтика» – 1:0 РПЛ;

21.09.25 «Балтика» – «Ростов» – 0:0 РПЛ.

«Динамо» Махачкала

Динамовцы набрали 10 очков и занимают 12-е место. У подопечных Хасанби Биджиева 2 победы, 4 ничьих и 4 поражения, разница мячей – 5:11.

Предыдущие результаты «Динамо»:

02.10.25 «Динамо» Мх – «Ростов» – 1:1, пен. 4:2 Кубок России;

28.09.25 «Динамо» Мх – «Сочи» – 0:0 РПЛ;

20.09.25 «Динамо» Мх – «Локомотив» – 1:1 РПЛ.

Очные встречи

02.04.23 «Динамо» Мх – «Балтика» – 0:0;

12.09.22 «Балтика» – «Динамо» Мх – 1:1;

06.08.06 «Балтика» – «Динамо» Мх – 2:1;

17.04.06 «Динамо» Мх – «Балтика» – 0:0;

24.07.04 «Динамо» Мх – «Балтика» – 2:1.

Прогноз на матч «Балтика» – «Динамо» Мх

Махачкалинцев ждет непростой выезд. У команды Биджиева – худшая результативность в сезоне, а у подопечных Талалаева – лучшая оборона.