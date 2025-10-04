04 октября 2025 9:34
Балтика - Динамо Мх
05 окт. 2025, воскресенье 19:00 | Россия. Премьер-лига, 11 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 5 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Сыграют» и «Динамо» Мх. Матч пройдет в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).
«Балтика»
Команда Андрея Талалаева располагается на 6-й позиции в РПЛ, набрав 17 очков. У «Балтики» 4 победы, 5 ничьих и 1 поражение, разница мячей – 13:6.
Последние результаты «Балтики»:
- 01.10.25 «Балтика» – «Акрон» – 3:0 Кубок России;
- 28.09.25 ЦСКА – «Балтика» – 1:0 РПЛ;
- 21.09.25 «Балтика» – «Ростов» – 0:0 РПЛ.
«Динамо» Махачкала
Динамовцы набрали 10 очков и занимают 12-е место. У подопечных Хасанби Биджиева 2 победы, 4 ничьих и 4 поражения, разница мячей – 5:11.
Предыдущие результаты «Динамо»:
- 02.10.25 «Динамо» Мх – «Ростов» – 1:1, пен. 4:2 Кубок России;
- 28.09.25 «Динамо» Мх – «Сочи» – 0:0 РПЛ;
- 20.09.25 «Динамо» Мх – «Локомотив» – 1:1 РПЛ.
Очные встречи
- 02.04.23 «Динамо» Мх – «Балтика» – 0:0;
- 12.09.22 «Балтика» – «Динамо» Мх – 1:1;
- 06.08.06 «Балтика» – «Динамо» Мх – 2:1;
- 17.04.06 «Динамо» Мх – «Балтика» – 0:0;
- 24.07.04 «Динамо» Мх – «Балтика» – 2:1.
Прогноз на матч «Балтика» – «Динамо» Мх
Махачкалинцев ждет непростой выезд. У команды Биджиева – худшая результативность в сезоне, а у подопечных Талалаева – лучшая оборона.
- Основной прогноз – П1 с кф. 1.90.
- Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 8.00.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб