«Балтика» – «Динамо» Махачкала: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.90

04 октября 2025 9:34
Балтика - Динамо Мх
05 окт. 2025, воскресенье 19:00 | Россия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
победа «Балтики»
Сделать ставку

В воскресенье, 5 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Сыграют» и «Динамо» Мх. Матч пройдет в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).

«Балтика»

Команда Андрея Талалаева располагается на 6-й позиции в РПЛ, набрав 17 очков. У «Балтики» 4 победы, 5 ничьих и 1 поражение, разница мячей – 13:6.

Последние результаты «Балтики»:

  • 01.10.25 «Балтика» – «Акрон» – 3:0 Кубок России;
  • 28.09.25 ЦСКА – «Балтика» – 1:0 РПЛ;
  • 21.09.25 «Балтика» – «Ростов» – 0:0 РПЛ.

«Динамо» Махачкала

Динамовцы набрали 10 очков и занимают 12-е место. У подопечных Хасанби Биджиева 2 победы, 4 ничьих и 4 поражения, разница мячей – 5:11.

Предыдущие результаты «Динамо»:

  • 02.10.25 «Динамо» Мх – «Ростов» – 1:1, пен. 4:2 Кубок России;
  • 28.09.25 «Динамо» Мх – «Сочи» – 0:0 РПЛ;
  • 20.09.25 «Динамо» Мх – «Локомотив» – 1:1 РПЛ.

Очные встречи

  • 02.04.23 «Динамо» Мх – «Балтика» – 0:0;
  • 12.09.22 «Балтика» – «Динамо» Мх – 1:1;
  • 06.08.06 «Балтика» – «Динамо» Мх – 2:1;
  • 17.04.06 «Динамо» Мх – «Балтика» – 0:0;
  • 24.07.04 «Динамо» Мх – «Балтика» – 2:1.

Прогноз на матч «Балтика» – «Динамо» Мх

Махачкалинцев ждет непростой выезд. У команды Биджиева – худшая результативность в сезоне, а у подопечных Талалаева – лучшая оборона.

  • Основной прогноз – П1 с кф. 1.90.
  • Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 8.00.

1.90
победа «Балтики»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Балтика
18+
