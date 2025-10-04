5 октября 2025 года в 15:30 состоится поединок 6-го тура чемпионата Эредивизии. В Роттердаме «Фейеноорд» сыграет с «Утрехтом».
«Фейеноорд»
«Фейе» прекрасно стартовал в новой кампании в чемпионате Нидерландов: 19 очков после 7 туров и первая строчка в таблице. Команда Робина ван Перси не знает поражений: шесть побед и одна ничья.
На домашнем стадионе «Де Кeйп» «Фейеноорд» непобедим: три победы в трeх матчах, с разницей голов 8:1. Тактический подход ван Перси, основанный на его опыте как игрока и тренера, сочетает владение мячом и агрессивный прессинг.
Последние три игры:
- Фейеноорд – Астон Вилла 0:2
- Гронинген – Фейеноорд 0:1
- Брага – Фейеноорд 1:0
«Утрехт»
«Утрехт» под руководством Рона Янса показывает нестабильную игру, занимая седьмое место в Эредивизи с 10 очками (три победы, одна ничья, три поражения). Команда забила 13 голов, пропустив семь, что даeт разницу +6, но их неспособность удерживать результат заметна: ничья 2:2 с «Херенвеном» стала третьей игрой подряд без побед.
Последние три игры:
- Бранн – Утрехт 1:0
- Утрехт – Херенвен 2:2
- Утрехт – Лион 0:1
Очные встречи
- Фейеноорд – Утрехт 1:2
- Утрехт – Фейеноорд 0:2
- Фейеноорд – Утрехт 4:2
Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Утрехт»
Если учесть, что «Фейе» непобедим в родных стенах (речь об играх в рамках Эредивизии), а «Утрехт» бросает то в жар, то в холод, логично будет выбрать ставку на победу команды из Роттердама. Причем ест мнение, что виктория подопечных Ван Перси будет весьма уверенной.
Прогноз: победа «Фейеноорда» с форой -1, кеф – 1.73. Прогноз на счет – 3:0.