«Фейеноорд» - «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.73

04 октября 2025 9:54
Фейеноорд - Утрехт
05 окт. 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
1.73
победа «Фейеноорда» с форой -1
5 октября 2025 года в 15:30 состоится поединок 6-го тура чемпионата Эредивизии. В Роттердаме «Фейеноорд» сыграет с «Утрехтом».

«Фейеноорд»

«Фейе» прекрасно стартовал в новой кампании в чемпионате Нидерландов: 19 очков после 7 туров и первая строчка в таблице. Команда Робина ван Перси не знает поражений: шесть побед и одна ничья.

На домашнем стадионе «Де Кeйп» «Фейеноорд» непобедим: три победы в трeх матчах, с разницей голов 8:1. Тактический подход ван Перси, основанный на его опыте как игрока и тренера, сочетает владение мячом и агрессивный прессинг.

Последние три игры:

  • Фейеноорд – Астон Вилла 0:2
  • Гронинген – Фейеноорд 0:1
  • Брага – Фейеноорд 1:0

«Утрехт»

«Утрехт» под руководством Рона Янса показывает нестабильную игру, занимая седьмое место в Эредивизи с 10 очками (три победы, одна ничья, три поражения). Команда забила 13 голов, пропустив семь, что даeт разницу +6, но их неспособность удерживать результат заметна: ничья 2:2 с «Херенвеном» стала третьей игрой подряд без побед.

Последние три игры:

  • Бранн – Утрехт 1:0
  • Утрехт – Херенвен 2:2
  • Утрехт – Лион 0:1

Очные встречи

  • Фейеноорд – Утрехт 1:2
  • Утрехт – Фейеноорд 0:2
  • Фейеноорд – Утрехт 4:2

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Утрехт»

Если учесть, что «Фейе» непобедим в родных стенах (речь об играх в рамках Эредивизии), а «Утрехт» бросает то в жар, то в холод, логично будет выбрать ставку на победу команды из Роттердама. Причем ест мнение, что виктория подопечных Ван Перси будет весьма уверенной.

Прогноз: победа «Фейеноорда» с форой -1, кеф – 1.73. Прогноз на счет – 3:0.

1.73
победа «Фейеноорда» с форой -1
Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Утрехт Фейеноорд
